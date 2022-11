Gần 2 nghìn xe ôtô mới được bán ra tại Vietnam Motor Show 2022

Theo ban tổ chức, Triển lãm ôtô Việt Nam (VMS) 2022 đã kết thúc sau 5 ngày diễn ra (từ 26 – 30/10). VMS 2022 cũng ghi nhận kỷ lục mới về lượng xe được bán và đặt hàng. Đã có gần 2.000 xe ôtô bán ra tại VMS 2022 và hàng nghìn đơn đặt hàng ghi nhận theo số liệu thống kê.

Sau 5 ngày diễn ra triển lãm Vietnam Motor Show 2022 (VMS) đã có gần 2.000 ôtô được bán và hàng nghìn đơn đặt hàng được ghi nhận.

“Đây là một minh chứng cho thấy nhu cầu, sự quan tâm của người tiêu dùng cũng như toàn cảnh thị trường Việt Nam vẫn còn khá nhiều tiềm năng. Hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã qua, nhiều dấu mốc về phát triển kinh tế đã hình thành và thị trường ôtô không nằm ngoài quỹ đạo đó”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Ngoài ra, tại VMS 2022 đã đón nhận gần 236.939 lượt khách đến tham quan. Ban tổ chức chia sẻ, ngay trước thời điểm triển lãm chỉ còn 15 – 20 phút là đóng cửa, cũng vẫn có rất nhiều vị khách xếp hàng để vào tham quan triển lãm.

Ngoài ra, tại VMS 2022 đã có gần 236.939 lượt khách đến tham quan.

Vietnam Motor Show 2022 có sự tham dự của 14 thương hiệu gồm: Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo với hơn 120 mẫu xe trưng bày. Trong đó, có 6/14 hãng trưng bày ôtô điện hoá và 2/14 hãng công bố giá bán ôtô điện ngay tại VMS 2022.

Ngoài ra, tại triển lãm này còn góp mặt mẫu xe concept và các dòng sản phẩm điện hoá, thể hiện rõ sự cập nhật xu thế của các nhà sản xuất kinh doanh ôtô tại Việt Nam so với xu hướng toàn cầu, có thể kể tới như Audi e-tron 50 SUV quattro, Brabus G800, Morgan Plus Six, Honda Civic TypeR thế hệ thứ 7, Jeep Grand Cherokee L...

Vietnam Motor Show 2022 có sự tham dự của 14 thương hiệu.

Bên cạnh các hãng ôtô, Vietnam Motor Show 2022 còn có sự tham gia trưng bày của gần 200 gian hàng công nghiệp hỗ trợ và các phương tiện vận chuyển khác như xe môtô phân khối lớn, xe tải, xe điện du thuyền, phương tiện bay cá nhân cùng các khu trải nghiệm, biểu diễn ngoài trời, nâng tổng diện tích triển lãm lên đến 40.000mSu2

Cũng trong triển lãm này, bức tranh tổng thể về điện hóa ôtô nói chung và thị trường xe điện tại Việt Nam nói riêng được khắc họa rõ nét hơn. Các mẫu xe từ thực tế đến xe ý tưởng, các cuộc trao đổi bên lề và những hội thảo đều xoay quanh mục tiêu hướng đến việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững.