Ford triệu hồi 2,5 triệu xe dính lỗi chốt cửa

(Kiến Thức) - Ford vừa thông báo hai đợt thu hồi vì lý do an toàn liên quan đến 2,5 triệu xe (Focus, Fiesta, Mustang...) trên khắp khu vực Bắc Mỹ do dính lỗi chốt cửa và... rò rỉ dầu.