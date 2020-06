Lexus IS 2021 thế hệ mới lộ diện trước thềm ra mắt

Trước thêm ra mắt chính thức vào 15/6 hôm nay, Lexus IS 2021 mới đã bị lộ khá nhiều hình ảnh trên các mạng xã hội. Theo đó, mẫu xe sang thế hệ mới được nâng cấp khá nhiều ở ngoại hình. Về ngoại hình, Lexus vẫn giữ tinh thần lưới tản nhiệt hình con suốt như cũ nhưng cải tiến nó theo hướng mới mẻ hơn. Mặt ca lăng dưới mở rộng và bo tròn chứ không sắc nét như mẫu hiện hành. Các hốc gió được mở rộng. Phần thân xe cũng có vẻ thấp và rộng bề ngang hơn. Cặp đèn pha LED được thiết kế mới, trông sắc sảo và gọn gàng hơn. Cặp đèn hậu có tạo mình mỏng hơn, có hình tam giác ở 2 đầu và nối với nhau bằng dải đèn mỏng bắt ngang. Từ đó, tôn lên phần đuôi xe sang trọng cùng bộ khuếch tán hầm hố của Lexus IS thế hệ mới. Với những hình ảnh lộ diện, nhiều người cho rằng IS vẫn sẽ sử dụng nền tảng cũ hơn là chuyển sang nền tảng mới. Hơn nữa, các hệ truyền động cũng giữ nguyên như trang bị hiện hành. Trước thềm ra mắt, thương hiệu xe sang Lexus không tiết lộ gì về động cơ hay thông số kỹ thuật trên IS. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng xe có thể tiếp tục sử dụng động cơ cũ V6 3.5L 311 mã lực. Đi kèm là hệ thộng cơ V8 cho bản Lexus IS 500 mới. Nội thất xe cũng không có quá nhiều thay đổi lớn. IS vẫn dùng kiểu vô lăng cũ, kiểu màn hình trung tâm và khe gió cũ. Khu vực cần số và núm điều khiển được sắp xếp vị trí lại đôi chút. Tuy nhiên, màn hình cụm đồng hồ có thể sẽ là dạng kỹ thuật số. Tuy nhiên, thông tin chưa chắc chắn cho tới khi hãng công bố chính thức vào buổi ra mắt tối nay. Mẫu Lexus IS thế hệ hiện tại ra mắt từ 2013 nhưng đến nay, tức sau 7 năm vẫn chưa có thế hệ mới. Trong khi đó Mercedes C-Class, BMW series 3 đều đang ở thế hệ mới. Hai hãng xe Đức, đặc biệt Mercedes rất nhanh nhạy trong việc thay đổi, nâng cấp trang bị để tiếp cận khách hàng dù là một sản phẩm nâng cấp giữa chu kỳ. Ngoài việc chậm đổi mới. Lexus còn khá ít dòng xe và phiên bản để lựa chọn. Đơn cử tại Mỹ, Lexus cung cấp tổng cộng 11 dòng xe, trong khi BMW có 16 dòng, chưa tính các mẫu xe hiệu suất cao M. Mercedes-Benz vượt trội nhất với hơn 20 dòng xe phân phối. Video: Nhá hàng Lexus IS 350 F-Sport 2021 mới.

