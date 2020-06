Cận cảnh Mitsubishi Xpander 2020 MT hơn 550 triệu tại Việt Nam

Mitsubishi Motors Việt Nam đã chính thức giới thiệu phiên bản số sàn (MT) của mẫu MPV ăn khách Xpander 2020 tới người dùng trong nước. So với phiên bản cũ, Mitsubishi Xpander 2020 MT sở hữu khá nhiều nâng cấp đáng giá về trang bị tiện nghi, an toàn và đặc biệt là vẫn giữ nguyên giá bán 555 triệu đồng. Với doanh số ấn tượng 25.000 xe Mitsubishi Xpander giá rẻ đến tay khách hàng Việt sau gần 2 năm giới thiệu, trong đó, gần 40% khách hàng đã lựa chọn phiên bản Xpander MT. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và tính kinh tế cho khách hàng Việt Nam, ngày 15/06/2020, MMV giới thiệu bản nâng cấp cho Mitsubishi Xpander 2020 phiên bản số sàn (MT). Xpander MT 2020 mới được nhà sản suất thay đổi một số chi tiết về nội - ngoại thất, nhưng vẫn giữ được giá bán so với phiên bản cũ, đáp ứng những giá trị thiết thực nhất cho người sử dụng. Mitsubishi Xpander 2020 MT với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield và mặt ca-lăng được thiết kế mới theo phong cách góc cạnh, mang tới cái nhìn mạnh mẽ và khoẻ khoắn, mâm xe 16 inch thiết kế mới tăng tính thẩm mỹ cho xe. Khoang nội thất ấn tượng hơn với tông màu tối tạo cảm giác thanh lịch, tăng tính sang trọng và dễ dàng vệ sinh hơn. Sở hữu chiều dài tổng thể lên tới 2.775mm, Xpander MT được người dùng đánh giá cao nhờ không gian nội thất 7 chỗ thoải mái và bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,2m giúp xe dễ dàng xoay trở trong đô thị chật hẹp. Bên cạnh đó, phiên bản Xpander MT này vẫn giữ được những tính năng vận hành và an toàn hiện đại trên xe như: Hệ thống cân bằng điện tử (ASC); Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA); Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS);… giúp tăng khả năng bảo vệ cho hành khách, đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu cho cả mục đích kinh doanh lẫn cá nhân. Sở hữu những nâng cấp đáng kể về thiết kế ngoại - nội thất, giá xe Mitsubishi Xpander MT 2020 có mức niêm yết chính hãng hấp dẫn chỉ 555.000.000 đồng cùng 4 màu lựa chọn. Đặc biệt, trong giai đoạn từ nay đến 31/07/2020, khách hàng mua xe sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt với quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất có trị giá lên đến 9.000.000 đồng. Video: Chi tiết Mitsubishi Xpander phiên bản số sàn tại Việt Nam.

