Ford Territory đang giảm đến 70 triệu tại Việt Nam trong tháng 5/2023

Dù đã bước sang tháng 5 nhưng thị trường ôtô Việt Nam vẫn khá ảm đạm nếu so với cùng kỳ của các năm trước. Điều này buộc các hãng và đại lý phải liên tục tung ra những chương trình ưu đãi, giảm giá xe để kích cầu. Đại lý Ford cũng là một trong số đó. Hiện nay, các đại lý Ford đang chạy chương trình khuyến mại dành cho mẫu SUV cỡ C Territory. Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội đang giảm giá 58 triệu đồng cho Ford Territory bản Titanium và 60 triệu đồng cho bản Titanium X. Một đại lý khác ở khu vực Hà Nội áp dụng ưu đãi cao hơn cho mẫu xe này, dao động từ 65 - 70 triệu đồng, tùy phiên bản. Bên cạnh giảm giá tiền mặt, đại lý còn tặng cả bộ phụ kiện hoặc bảo hiểm thân vỏ 1 năm cho khách hàng mua xe.

Các đại lý đồng loạt công bố áp dụng ưu đãi cho Ford Territory.

Không chỉ riêng Ford Territory giảm giá trong tháng 5/2023 này. Tương tự Ford Territory, bộ ba Honda CR-V, Mazda CX-5 và Kia Sportage cũng đang được ưu đãi. Trong đó, Honda CR-V được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng này với giá trị lên đến hơn 100 triệu đồng, tùy phiên bản và tỉnh, thành đăng ký. Không hề thua kém đối thủ "đồng hương", Mazda CX-5 cũng được khuyến mại cao nhất lên đến 112 triệu đồng. Riêng Kia Sportage được giảm giá từ 45 - 100 triệu đồng.

Lần đầu tiên ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 10 năm ngoái, Ford Territory đã nhanh chóng gặt hái thành công về mặt doanh số. Trong quý I năm nay, mẫu xe này đạt doanh số cộng dồn 1.855 xe, chỉ đứng sau Mazda CX-5 (2.454 xe) trong phân khúc SUV cỡ C và gấp đôi Honda CR-V (932 xe). Có được điều đó một phần là nhờ giá bán hợp lý và trang bị nổi bật trong phân khúc của Ford Territory. Hiện Ford Territory tại Việt Nam có tổng cộng 3 phiên bản là Trend, Titanium và Titanium X. Giá niêm yết tương ứng của 3 phiên bản này là 822 triệu, 909 triệu và 954 triệu đồng. Vào hồi đầu tháng 4/2023, dòng SUV cỡ C này đã được điều chỉnh giá bán với mức tăng từ 10 - 19 triệu đồng, tùy phiên bản. Theo đại diện của Ford Việt Nam, nguyên nhân điều chỉnh giá xe là do chi phí vận tải và giá vật liệu đầu vào đều tăng cao.

Ford Territory đang giảm đến 70 triệu tại đại lý, cạnh tranh Mazda CX-5.

Được lắp ráp tại Việt Nam, Ford Territory được trang bị đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 19 inch, đèn hậu LED, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp lọc bụi mịn/tạo ion âm, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cũng như tính năng làm mát ghế.

Chưa hết, mẫu SUV cỡ C này còn có nhiều trang bị an toàn như camera 360 độ và gói công nghệ Ford Co-Pilot 360. Gói này bao gồm những tính năng an toàn chủ động như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động, phanh khẩn cấp chủ động, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh chủ động khi lùi. Đặc biệt, đây còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có công nghệ hỗ trợ lùi chuồng tự động Auto Parking.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Territory 2023 là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo hãng Ford, mẫu SUV cỡ C này tiêu thụ lượng xăng cụ thể là 8,62 lít/100 km trong đô thị, 6,12 lít/100 km ngoài đô thị và 7,03 lít/100 km hỗn hợp.