Daihatsu gian lận thử nghiệm an toàn do áp lực phát triển Toyota Vios

Ngày 8/5/2023, tập đoàn Toyota đã tổ chức một cuộc họp báo tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, sau bê bối gian lận thử nghiệm va chạm bên sườn của công ty con Daihatsu. Trong cuộc họp báo này, một lãnh đạo cấp cao của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này cho biết đã ngừng bán mẫu xe Yaris Ativ (hay còn gọi là Vios ở những thị trường khác) tại Thái Lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc điều hành của Toyota khu vực châu Á, ông Masahiko Maeda, cho biết vấn đề có thể xảy ra do áp lực buộc Daihatsu phải rút ngắn thời gian phát triển Vios thế hệ mới. Đồng thời, ông cũng khẳng định những chiếc xe Toyota Vios 2023 mà khách hàng đang sử dụng không có vấn đề gì về an toàn.

Ông Akio Toyoda, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Toyota, cũng có mặt tại cuộc họp báo

Ông Toyoda có một sự gắn bó cá nhân với Thái Lan. Ông đã gọi đây là ngôi nhà thứ hai của mình tại sự kiện kỷ niệm 60 năm hoạt động của Toyota tại quốc gia này vào cuối năm ngoái.

Ông từng nói rằng cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là nhà lãnh đạo duy nhất trên toàn cầu bày tỏ sự tin tưởng vào Toyota sau một loạt vụ thu hồi lớn khiến Hoa Kỳ tiến hành điều tra và buộc ông phải điều trần trước Quốc hội vào năm 2010.

Chủ tịch Toyota, ông Koji Sato, người đã tiếp quản vị trí hàng đầu từ ông Toyoda vào ngày 1/4/2023, đã không có mặt tại cuộc họp báo.

Đối với Daihatsu, công ty đã về dưới trướng của Toyota vào năm 2016 khi ông Toyoda còn là Chủ tịch, Đông Nam Á là một thị trường quan trọng. Ngoài Thái Lan, Daihatsu còn đặt các nhà máy sản xuất xe ở Indonesia và Malaysia.

Thái Lan là trung tâm toàn cầu lớn thứ tư của Toyota tính theo sản lượng, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Toyota đã sản xuất khoảng 659.000 chiếc ô tô, bao gồm cả các mẫu xe sang của thương hiệu Lexus, tại quốc gia này vào năm ngoái.

>>> Mời độc giả xem thêm video 2021 Daihatsu Taft tuned by company DAMD under the style of the 80s and Defender ( Little D):