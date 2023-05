Mercedes-Benz S-Class ưu đãi lên đến 222 triệu đồng tại đại lý

Mercedes-Benz S-Class hiện đang được áp dụng chương trình ưu đãi vô cùng “hấp dẫn” tại đại lý, đây là thời điểm rất thích hợp dành cho các khách hàng đang có ý định sắm mẫu xe này. Cụ thể, Mercedes-Benz S 450 đang được ưu đãi 151 triệu đồng, đưa giá bán của xe xuống còn 4,89 tỷ đồng. Trong khi đó, bản S 450 Luxury đang được ưu đãi “sâu” lên tới 222 triệu đồng và giá sau giảm của phiên bản này là 5,33 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí đăng ký ra biển của xe vẫn được tính theo giá niêm yết mà Mercedes-Benz đưa ra ban đầu, là 5,039 tỷ đồng cho bản S 450 và 5,559 tỷ đồng với bản S 450 Luxury. Được biết, lô xe Mercedes-Benz S-Class đang được đại lý áp dụng ưu đãi là xe nhập Thái, sản xuất năm 2023. Thời gian chạy chương trình giảm giá sẽ không có thời gian cố định, mà phụ thuộc vào lượng xe trong kho còn nhiều hay ít. Bên cạnh việc ưu đãi trực tiếp tiền mặt, khách hàng mua phiên bản Mercedes-Benz S 450 còn được đại lý tặng thêm hai năm bảo hiểm thân vỏ. Với mức giá sau ưu đãi như trên, Mercedes-Benz S-Class đang có lợi thế hơn hẳn về mặt giá bán so với BMW 7-Series 2023 vừa ra mắt Việt Nam. Theo đó, bản S-Class tiêu chuẩn có giá thấp hơn gần 310 triệu đồng so với bản tương đương của 7-Series. Chưa hết, bản tiêu chuẩn của Mercedes-Benz S-Class còn “nhỉnh” hơn so với 7-Series tiêu chuẩn về trang bị. Cụ thể, chiếc sedan của nhà “ngôi sao ba cánh” được trang bị 2 màn hình giải trí 11,6 inch gắn ở tựa lưng ghế trước, máy tính bảng đặt trong bệ tỳ tay, ghế sau có đủ sưởi/làm mát và massage. Nếu muốn sở hữu những tiện ích như trên trên BMW 7-Series 2023, khách hàng phải mua bản 735i Pure Excellence, giá 5,339 tỷ đồng, nhưng vẫn thiếu màn hình giải trí. Cung cấp sức mạnh cho cả 2 phiên bản Mercedes-Benz S 450 và S 450 Luxury 2022 là khối động cơ I6 3.0L có công nghệ EQ Boost, cho công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp số tự động 9 cấp. >>> Mời độc giả xem thêm video 2022 Mercedes-Benz G-Class:

