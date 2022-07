Ford Territory 2022 được chào hàng tại Việt Nam, từ 799 triệu đồng

Theo thông tin từ các tư vấn viên bán hàng, Ford Territory 2022 mới dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm nay, xe có thể được bán với 2 phiên bản và nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Giá xe Ford Territory 2022 tạm tính cho bản tiêu chuẩn là 799 triệu đồng. Trên website của Ford Việt Nam đã hé lộ một số thông tin về mẫu Territory, tuy nhiên, không rõ đó có phải trang bị sẽ có trên mẫu xe SUV Ford Territory tại Việt Nam hay không. Cụ thể, xe có dải LED định vị thanh mảnh, lưới tản nhiệt lớn, đèn chiếu sáng đặt thấp, đèn hậu LED cũng mảnh mai, mâm 5 chấu 19 inch... Về kích thước, Ford Territory có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.580 x 1.674 mm x 1.936, trục 2.716 mm và khoảng sáng gầm 180 mm. Khi so sánh với các đối thủ như Honda CR-V hay Mazda CX-5, Ford Territory có kích thước nhỉnh hơn đôi chút. Ở bên trong, xe được trang bị cặp màn hình 12,3 inch nối liền trên bảng táp-lô, cửa sổ trời cỡ lớn, nội thất bọc da và gỗ, cần số dạng núm xoay, điều hòa tự động. Về truyền động, phiên bản Ford Territory 2022 bán tại Việt Nam có thể sẽ dùng động cơ Ecoboost 1.5L cho công suất 168 mã lực, mô-men xoắn 260 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số CVT. Về trang bị an toàn, mẫu SUV cỡ C này sở hữu gói công nghệ Ford Co-Pilot360, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB,... Các trang bị khác gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LKA, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Video: Ford Territory 2023 sắp ra mắt Việt Nam có gì?

