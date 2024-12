Tận thấy SUV 7 chỗ Toyota Hilux Champ mới chỉ 630 triệu đồng

Toyota Hilux Champ 2025 mới là mẫu xe bán tải thương mại đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Thái Lan vào năm 2023. Ra đời từ Toyota Hilux quen thuộc, mẫu xe này được định vị thấp hơn như lựa chọn rẻ hơn và đơn giản hơn. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe SUV Toyota Hilux Champ được gọi bằng cái tên riêng là Hilux Rangga. Theo ông Anton Jimmi Suwandy, giám đốc marketing của Toyota Indonesia, mẫu SUV này được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân. Công ty chịu trách nhiệm biến Toyota Hilux Rangga thành SUV 7 chỗ là New Armada, đặt trụ sở tại Indonesia. Đây cũng là công ty chuyên sản xuất thân vỏ cho xe buýt. Bên ngoài, mẫu xe này được thiết kế theo phong cách vuông vức và góc cạnh với những chi tiết dập nổi. Mẫu SUV 7 chỗ mới vẫn giữ lại một số chi tiết thiết kế của Toyota Hilux Rangga. Cụ thể, toàn bộ khu vực đầu xe đều được bê nguyên từ Toyota Hilux Rangga sang. Trong khi đó, các khu vực từ cột B về phía sau đã được làm mới hoàn toàn. Đằng sau, xe được trang bị cửa cốp cỡ lớn với tem chữ nổi "Rangga" và cụm đèn hậu nằm dọc có thiết kế đơn giản. Thêm vào đó là nóc cao với cánh gió mui và những chi tiết ốp màu đen xung quanh xe. Bộ vành của xe có thiết kế 6 chấu và sơn màu đen bóng. Mẫu SUV mới của hãng Toyota ở thị trường Indonesia được trang bị không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Để phù hợp với tiêu chuẩn dành cho xe du lịch, mẫu SUV này sẽ được bổ sung những trang bị như màn hình thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay và dây đai an toàn. Chưa hết, xe còn được trang bị ghế bọc da phối 2 màu, có tính năng ngả về phía sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV 7 chỗ này là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 137 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, cho công suất tối đa 148 mã lực. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp.Theo đại diện của Toyota Indonesia, bản số sàn của mẫu xe này sở hữu giá bán khởi điểm chỉ 400 triệu Rupiah (khoảng 630 triệu đồng). Con số tương ứng của các bản số tự động là từ 490 - 500 triệu Rupiah (774 - 790 triệu đồng). Như vậy, so với đàn anh Toyota Fortuner có giá khởi điểm từ 573,7 triệu Rupiah, mẫu SUV 7 chỗ mới rẻ hơn đáng kể. Dự kiến, Toyota Hilux Rangga phiên bản SUV sẽ được bán ra thị trường Indonesia vào năm sau. Hiện chưa rõ sau Indonesia, hãng Toyota có bán mẫu xe này ở các thị trường khác hay không. Video: Xem chi tiết SUV Toyota Hilux Champ 2025.

