Ford Territory 2022 đã về Việt Nam, khởi điểm từ 799 triệu đồng?

Từ năm 2020, tin đồn về việc Ford Territory về Việt Nam thay cho Escape đã được lan truyền. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, tin đồn này mới sắp trở thành sự thật khi người ta bắt gặp Ford Territory 2022 chạy thử trên đường cao tốc tại Việt Nam. Đúng như tin đồn, Territory tại Việt Nam chính là mẫu xe Equator Sport hiện đang được bán tại Trung Quốc. Khi về Việt Nam, mẫu xe này sẽ trở thành đối thủ mới của Honda CR-V, Mazda CX-5, Kia Sportage và Hyundai Tucson. Hiện các đại lý của Ford tại Việt Nam đã nhận cọc dành cho Territory mới. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mức giá xe Ford Territory 2022 sẽ có mức khởi điểm từ 799 triệu đồng và giao xe trong quý III năm nay. Do đó, thời điểm ra mắt của mẫu xe này tại Việt Nam có lẽ không còn xa. Tương tự Equator Sport tại Trung Quốc, Ford Territory 2022 mới dành cho Việt Nam cũng sở hữu chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.935 mm, chiều cao 1.706 mm và chiều dài cơ sở 2.726 mm. Như vậy, xe có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn Honda CR-V và Mazda CX-5 nhưng ngắn hơn Hyundai Tucson. Không chỉ có kích thước khá lớn, Ford Territory 2022 sắp ra mắt Việt Nam còn sở hữu thiết kế ngoại thất khá bắt mắt. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Ford, mẫu SUV hạng C này sở hữu lưới tản nhiệt trước cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong và hệ thống đèn trước chia thành 2 tầng. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu nối liền với nẹp mạ crôm trên đỉnh lưới tản nhiệt. Nằm thấp bên dưới là đèn pha với 2 bóng LED được đặt trong hốc hình chữ "C" có viền màu đen. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm hình thang khá rộng với ốp màu bạc bên dưới. Bên trong xe, Ford Territory 2022 có 5 chỗ ngồi và nhiều trang bị khá ấn tượng. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD và màn hình thông tin giải trí đều có kích thước 12,3 inch. Hai màn hình này nối liền với nhau thành một khối và đặt nổi trên mặt táp-lô. Thêm vào đó là vô lăng vát đáy thể thao và núm xoay thay cho cần số truyền thống. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế 5 chấu, nẹp trên cửa và đường chân kính đều được mạ crôm. Trên sườn xe còn có 2 đường dập gân nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến cửa sau và từ cửa sau về đèn hậu. Đằng sau, Ford Territory 2022 được trang bị cụm đèn hậu có thiết kế 3D với tạo hình bên trong gợi liên tưởng đến VinFast LUX A2.0. Nằm giữa 2 đèn hậu là logo của hãng Ford và tem chữ nổi "Territory". Trên cản sau xuất hiện 2 hốc gió giả cỡ lớn, tích hợp đèn phản quang và được bao quanh bằng viền mạ crôm trên cản sau. Bên dưới là bộ khuếch tán gió màu đen và ống xả giấu kín. Bên cạnh đó là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại thông minh không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống định vị thực tế ảo và kết nối với điện thoại thông minh. Trang bị an toàn cũng là điểm nhấn của mẫu SUV hạng C này. Nhờ gói công nghệ an toàn chủ động Ford Co-Pilot360, xe có những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ giữ làn đường LKA, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Ford Territory 2022 là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, cho phép xe có thể đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Theo tin đồn, Ford Territory 2022 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Video: Ford Territory 2022 đã về Việt Nam, cạnh tranh Honda CR-V.

Từ năm 2020, tin đồn về việc Ford Territory về Việt Nam thay cho Escape đã được lan truyền. Tuy nhiên, sau gần 2 năm, tin đồn này mới sắp trở thành sự thật khi người ta bắt gặp Ford Territory 2022 chạy thử trên đường cao tốc tại Việt Nam. Đúng như tin đồn, Territory tại Việt Nam chính là mẫu xe Equator Sport hiện đang được bán tại Trung Quốc. Khi về Việt Nam, mẫu xe này sẽ trở thành đối thủ mới của Honda CR-V, Mazda CX-5, Kia Sportage và Hyundai Tucson. Hiện các đại lý của Ford tại Việt Nam đã nhận cọc dành cho Territory mới. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mức giá xe Ford Territory 2022 sẽ có mức khởi điểm từ 799 triệu đồng và giao xe trong quý III năm nay. Do đó, thời điểm ra mắt của mẫu xe này tại Việt Nam có lẽ không còn xa. Tương tự Equator Sport tại Trung Quốc, Ford Territory 2022 mới dành cho Việt Nam cũng sở hữu chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.935 mm, chiều cao 1.706 mm và chiều dài cơ sở 2.726 mm. Như vậy, xe có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn Honda CR-V và Mazda CX-5 nhưng ngắn hơn Hyundai Tucson. Không chỉ có kích thước khá lớn, Ford Territory 2022 sắp ra mắt Việt Nam còn sở hữu thiết kế ngoại thất khá bắt mắt. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của hãng Ford, mẫu SUV hạng C này sở hữu lưới tản nhiệt trước cỡ lớn với mắt lưới hình tổ ong và hệ thống đèn trước chia thành 2 tầng. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu nối liền với nẹp mạ crôm trên đỉnh lưới tản nhiệt. Nằm thấp bên dưới là đèn pha với 2 bóng LED được đặt trong hốc hình chữ "C" có viền màu đen. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm hình thang khá rộng với ốp màu bạc bên dưới. Bên trong xe, Ford Territory 2022 có 5 chỗ ngồi và nhiều trang bị khá ấn tượng. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD và màn hình thông tin giải trí đều có kích thước 12,3 inch. Hai màn hình này nối liền với nhau thành một khối và đặt nổi trên mặt táp-lô. Thêm vào đó là vô lăng vát đáy thể thao và núm xoay thay cho cần số truyền thống. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 20 inch với thiết kế 5 chấu, nẹp trên cửa và đường chân kính đều được mạ crôm. Trên sườn xe còn có 2 đường dập gân nổi bật, kéo dài từ chắn bùn trước đến cửa sau và từ cửa sau về đèn hậu. Đằng sau, Ford Territory 2022 được trang bị cụm đèn hậu có thiết kế 3D với tạo hình bên trong gợi liên tưởng đến VinFast LUX A2.0. Nằm giữa 2 đèn hậu là logo của hãng Ford và tem chữ nổi "Territory". Trên cản sau xuất hiện 2 hốc gió giả cỡ lớn, tích hợp đèn phản quang và được bao quanh bằng viền mạ crôm trên cản sau. Bên dưới là bộ khuếch tán gió màu đen và ống xả giấu kín. Bên cạnh đó là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại thông minh không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật phần mềm qua Wi-Fi, hệ thống định vị thực tế ảo và kết nối với điện thoại thông minh. Trang bị an toàn cũng là điểm nhấn của mẫu SUV hạng C này. Nhờ gói công nghệ an toàn chủ động Ford Co-Pilot360, xe có những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, phanh khẩn cấp tự động AEB, hỗ trợ giữ làn đường LKA, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Ford Territory 2022 là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, cho phép xe có thể đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Theo tin đồn, Ford Territory 2022 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Video: Ford Territory 2022 đã về Việt Nam, cạnh tranh Honda CR-V.