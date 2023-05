VinFast bàn giao gần 3.800 ô tô điện trong tháng 4/2023

Tiếp theo mẫu VF 9, trong tháng 4/2023, VinFast đã chính thức bàn giao những chiếc VF 5 Plus đầu tiên cho khách hàng. Đây là mẫu ô tô điện thứ 4 của VinFast chính thức lăn bánh tại Việt Nam, sau VF e34, VF 8 và VF 9. Tính đến hết tháng 4/2023, đã có 36 chiếc VF 5 Plus đến tay khách hàng. Hiện tại, VinFast vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh việc bàn giao xe cho các khách hàng đã đặt cọc trước. Đối với mẫu VF 9, trong tháng qua đã có thêm 198 xe được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe đã lăn bánh tính đến hết tháng 4 đạt 249 xe. Đây là mẫu E-SUV cao cấp nhất của VinFast, với hai tuỳ chọn 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi, cùng hai phiên bản Eco và Plus. VinFast VF 9 bắt đầu được bàn giao tại Việt Nam từ cuối tháng 3/2023. Với hai mẫu VF 8 và VF e34, trong tháng 4/2023, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng với 1.232 xe VF 8 và 2.332 xe VF e34 bán ra thị trường. Đặc biệt, cũng trong tháng 4/2023, lô xe VF 8 thứ hai gồm 1.879 chiếc thuộc phiên bản tiêu chuẩn đã được VinFast xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ. Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6, xe sẽ cập cảng và lần lượt được bàn giao cho khách hàng tại Mỹ và Canada. Luỹ kế bốn tháng đầu năm, VinFast đã bàn giao tổng cộng 5.487 xe ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, bao gồm 36 chiếc VF 5 Plus, 3.105 chiếc VF e34, 2.097 chiếc VF 8 và 249 chiếc VF 9. Song song với việc đẩy mạnh bàn giao xe, trong tháng 4/2023, VinFast đã công bố các chính sách bán hàng quan trọng tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, VinFast đã công bố chính sách mua bán xe ô tô điện đã qua sử dụng và cam kết giá trị hoàn lại sau 5 năm đầu dựa trên tỷ lệ khấu hao qua từng năm. Bên cạnh đó, VinFast cũng đã chốt thời điểm nhận xe với các khách hàng đặt cọc xe VF 8 và VF e34 theo chương trình “Người tiên phong tri ân Người tiên phong”, đồng thời hoàn cọc và hỗ trợ thêm 20% đối với các khách hàng không còn nhu cầu nhận xe. Các chính sách này nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và mang lại sự minh bạch, công khai trên thị trường. Hiện tại, nhằm giúp cho đông đảo người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các dòng ô tô điện thông minh thương hiệu Việt, VinFast liên tục tổ chức các chương trình lái thử xe tại các showroom, đại lý trên toàn quốc. Khách hàng có thể đăng ký tham gia lái thử trên website VinFast tại: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dang-ky-lai-thu.html, gọi hotline 1900 23 23 89 hoặc liên hệ các showroom, đại lý VinFast gần nhất. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh 999 ô tô điện đầu tiên của Vinfast xuất khẩu sang Mỹ:

Tiếp theo mẫu VF 9, trong tháng 4/2023, VinFast đã chính thức bàn giao những chiếc VF 5 Plus đầu tiên cho khách hàng. Đây là mẫu ô tô điện thứ 4 của VinFast chính thức lăn bánh tại Việt Nam, sau VF e34, VF 8 và VF 9. Tính đến hết tháng 4/2023, đã có 36 chiếc VF 5 Plus đến tay khách hàng. Hiện tại, VinFast vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh việc bàn giao xe cho các khách hàng đã đặt cọc trước. Đối với mẫu VF 9, trong tháng qua đã có thêm 198 xe được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe đã lăn bánh tính đến hết tháng 4 đạt 249 xe. Đây là mẫu E-SUV cao cấp nhất của VinFast, với hai tuỳ chọn 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi, cùng hai phiên bản Eco và Plus. VinFast VF 9 bắt đầu được bàn giao tại Việt Nam từ cuối tháng 3/2023. Với hai mẫu VF 8 và VF e34, trong tháng 4/2023, VinFast ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng với 1.232 xe VF 8 và 2.332 xe VF e34 bán ra thị trường. Đặc biệt, cũng trong tháng 4/2023, lô xe VF 8 thứ hai gồm 1.879 chiếc thuộc phiên bản tiêu chuẩn đã được VinFast xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ. Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6, xe sẽ cập cảng và lần lượt được bàn giao cho khách hàng tại Mỹ và Canada. Luỹ kế bốn tháng đầu năm, VinFast đã bàn giao tổng cộng 5.487 xe ô tô điện cho khách hàng tại thị trường Việt Nam, bao gồm 36 chiếc VF 5 Plus, 3.105 chiếc VF e34, 2.097 chiếc VF 8 và 249 chiếc VF 9. Song song với việc đẩy mạnh bàn giao xe, trong tháng 4/2023, VinFast đã công bố các chính sách bán hàng quan trọng tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, VinFast đã công bố chính sách mua bán xe ô tô điện đã qua sử dụng và cam kết giá trị hoàn lại sau 5 năm đầu dựa trên tỷ lệ khấu hao qua từng năm. Bên cạnh đó, VinFast cũng đã chốt thời điểm nhận xe với các khách hàng đặt cọc xe VF 8 và VF e34 theo chương trình “Người tiên phong tri ân Người tiên phong”, đồng thời hoàn cọc và hỗ trợ thêm 20% đối với các khách hàng không còn nhu cầu nhận xe. Các chính sách này nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng và mang lại sự minh bạch, công khai trên thị trường. Hiện tại, nhằm giúp cho đông đảo người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm các dòng ô tô điện thông minh thương hiệu Việt, VinFast liên tục tổ chức các chương trình lái thử xe tại các showroom, đại lý trên toàn quốc. Khách hàng có thể đăng ký tham gia lái thử trên website VinFast tại: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dang-ky-lai-thu.html, gọi hotline 1900 23 23 89 hoặc liên hệ các showroom, đại lý VinFast gần nhất. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh 999 ô tô điện đầu tiên của Vinfast xuất khẩu sang Mỹ: