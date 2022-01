Ford Ranger tăng giá cao nhất tới 12 triệu tại Việt Nam năm 2022

Đúng ngày 1/1/2022, các đại lý cũng như trang chủ của Ford Việt Nam đồng loạt cập nhật giá bán Ford Ranger. Theo đó, toàn bộ 5 phiên bản của mẫu bán tải ăn khách này đều đồng loạt tăng 12 triệu đồng với giá khởi điểm mới sẽ bắt đầu từ 628 triệu và cao nhất lên tới 937 triệu đồng, dù các trang bị trên xe vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, giá bán của mẫu bán tải hiệu suất cao Ford Ranger Raptor vẫn giữ nguyên ở mức 1,202 tỷ đồng. Chi tiết giá bán các phiên bản của Ford Ranger (Đơn vị: Đồng).

Như vậy sau gần nửa năm kể từ khi chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Ford Ranger tăng giá chứ không hề giảm. Đây sẽ là thông tin không mấy vui vẻ đối với những người dùng đang quan tâm đến mẫu bán tải này bởi so với Toyota Hilux đang được nhập khẩu, Ford Ranger đã kéo dài chênh lệch giá bán lên tới 24 triệu đồng. Rất may rằng do được lắp ráp tại Việt Nam nên ở thời điểm hiện tại Ford Ranger vẫn đang được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước.

Dù có giá bán cao hơn đối thủ nhưng vì được hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ nên Ford Ranger cũng không bị mất đi lợi thế cạnh tranh.