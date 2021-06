Ford Ranger lắp ráp Việt Nam lộ diện hoàn toàn, chờ ra mắt

Vào cuối năm 2020, thông tin Ford Ranger lắp ráp Việt Nam khiến nhiều người kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này đã được Tổng giám đốc Ford Việt Nam Phạm Văn Dũng xác nhận. Theo đó, Ford Ranger sẽ lắp ráp Ranger và EcoSport tại nhà máy của hãng ở Hải Dương kể từ giữa năm 2021. Và, hiện tại thời điểm này đã đến.

Ford Ranger sẽ là mẫu bán tải mở đường cho việc chuyển đổi từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước. Phiên bản 2021 của xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy tại Hải Dương.

Thông tin đăng tải trên Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy mẫu bán tải Mỹ sẽ có 6 phiên bản. Trong khi đó, mẫu xe bán tải Ford Ranger hiện đang phân phối ra thị trường 5 phiên bản là Ranger XL 2.2 4x4 MT, XLS 2.2 4x2 MT, XLS 2.2L 4x2 AT, LTD 2.0L 4x4 AT và Wildtrak 2.0L 4x4 AT. Giá xe khởi điểm từ 616 đến 925 triệu đồng. Trước đây, mẫu bán tải có tới 8 bản thường và 1 bản hiệu suất. Hiện tại, xe chỉ còn phân phối 5 phiên bản thường.

Được biết, mặc dù hiện tại xe lắp ráp tại Thái Lan và nhập khẩu về Việt Nam với 0% thuế nhưng việc chuyển sang lắp ráp Ford Ranger tại Việt Nam là chính sách của Ford toàn cầu. Bên cạnh đó, Ford Ranger cũng là mẫu bán tải "thống trị" thị phần tại nước ta với doanh số áp đảo. Gần như khó có đối thủ nào có thể đối đầu được với Ranger trong thời điểm hiện tại.

Ford Ranger lắp ráp tại Việt Nam lộ diện số phiên bản.

Doanh số trong tháng 5 vừa qua của Ford Ranger là 794 xe, xếp thứ 9 toàn thị trường và số 1 trong phân khúc. Cộng dồn từ đầu năm đến nay có 6.158 chiếc ôtô Ranger đến tay khách hàng Việt. Ford Ranger 2021 hiện tại là bản nâng cấp mới cập bến nước ta trong tháng 12/2020. Như vậy, nhiều khả năng các phiên bản lắp ráp vẫn tương tự như hiện tại, giống như những gì Mitsubishi đã làm với Xpander trước đây.

Theo dự đoán, giá xe cũng không có gì thay đổi để giữ bình ổn. Bên cạnh đó, một số nguồn tin khác cho thấy, "đối thủ" Toyota Hilux dự kiến sẽ nối gót Ford Ranger cũng chuyển sang lắp ráp nội địa thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như trước đây.

Ford Ranger lắp ráp tại Việt Nam lộ diện thông số.