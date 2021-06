Chi tiết SUV cỡ lớn Kia Telluride 2022 từ 753 triệu đồng

Diện mạo của Kia Telluride 2022 mới không có gì mới, với thay đổi trực quan dễ nhận thấy nhất là logo mới đặt nổi bật ở chính giữa lưới tản nhiệt trung tâm màu đen. Ngoài ra, mặc dù Kia không tiết lộ chi tiết về những thay đổi khác, nhưng có thể thấy đồ họa thiết kế của bộ lưới tản nhiệt trông khá mới mẻ và tạo cảm giác hầm hố, mạnh mẽ hơn. Còn lại, mẫu xe SUV Kia Telluride 2022 vẫn đảm bảo dáng xe SUV gầm cao, với phong cách khỏe khoắn cùng những đường nét vuông vức đặc trưng. Trái ngược với thiết kế ngoại thất chỉ được sửa đổi đôi chút, khoang cabin của Kia Telluride 2022 lại nhận được nhiều cải tiến hơn cả. Tổng thể thiết kế không có gì thay đổi, những nâng cấp cho khoang nội thất đều đến từ loạt tính năng trang bị mới. Cụ thể, Kia Telluride 2022 giờ đây sẽ có nhiều trang bị tiêu chuẩn hơn, bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 inch, hệ thống định vị, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình thông minh và hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc. Tất cả các biến thể đều nhận được tính năng kiểm soát hành trình thông minh tích hợp hệ thống điều hướng độc quyền của Kia “Trái tim” của Kia Telluride 2022 vẫn là khối động cơ xăng V6 3.8L tạo ra công suất tối đa 291 mã lực và momen xoắn cực đại 355 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn, với tùy chọn nâng cấp lên hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mọi phiên bản của Telluride đều đạt chuẩn với nhiều tính năng an toàn tiên tiến như hỗ trợ tránh va chạm trước, hỗ trợ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, điều khiển hành trình thông minh với nút Stop&Go, chìa khóa thông minh với khởi động bằng nút bấm, cảnh báo hành khách phía sau và hỗ trợ thoát hiểm an toàn... Đúng như dự đoán, nhiều tính năng trang bị tiêu chuẩn hơn đồng nghĩa với giá bán cao hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp của Kia Telluride 2022, mức giá tăng thêm vẫn có thể chấp nhận được. Cụ thể, giá xe Kia Telluride LX 2021 bán ra khởi điểm từ 32.790 USD (khoảng 753 triệu đồng), tăng 600 USD ( 13,8 triệu đồng) so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, biến thể EX và SX chỉ tăng thêm 200 USD ( 4,6 triệu đồng) so với phiên bản cũ, khởi điểm lần lượt từ 37.790 USD ( 868 triệu đồng) và 42.690 USD (khoảng 980 triệu đồng). Video: Chi tiết Kia Telluride 2022 thế hệ mới.

