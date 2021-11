"Hổ mang chúa” Ford Mustang Shelby GT500 hơn 8 tỷ ở Sài Gòn

Dù không được phân phối chính hãng, nhưng các phiên bản Ford Mustang Shelby GT500 2021 mới về nước đều rất nhanh chóng tìm được chủ nhân. Trong số đó không thể không nhắc đến các phiên bản Mustang đặc biệt với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay tại nước ta. Ford Shelby GT500 thế hệ mới được ra mắt công chúng tại triển lãm xe hơi Los Angeles Auto Show năm 2011. Đây cũng là mẫu xe cuối cùng mà Carroll Shelby tham gia phát triển trước khi qua đời, đồng thời đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập SVT (Special Vehicle Team) – đội ngũ thiết kế đặc biệt với mục đích cho ra đời những chiếc xe nhanh nhất của Ford bắt đầu từ năm 1993. Nhìn tổng thể, mẫu xe cơ bắp độc nhất Việt Nam được chủ nhân lựa chọn lớp sơn màu xanh dương đậm kết hợp với đường sọc kép màu trắng kéo dài từ phần đầu đến đuôi xe. Ngoài ra, hai bên hông xe cũng có sự xuất hiện của các đường sọc màu trắng, mang đến vẻ ngoài đậm chất xe đua cho Mustang Shelby GT500. So với những chiếc Mustang khác, xe sở hữu thiết kế khá dữ dằn với nắp ca-pô được dập gân mạnh mẽ và bổ sung thêm các khe thoát khí. Thêm vào đó là đèn pha HID tiêu chuẩn cùng đèn hậu LED, lưới tản nhiệt nổi bật với logo rắn hổ mang đặt bên phải. Phía dưới là cụm đèn sương mù đặc trưng của dòng xe Ford Mustang thế hệ thứ 5 và các hốc hút gió to bản. Nhìn ngang thân xe, Ford Shelby GT500 có thiết kế đậm chất cơ bắp Mỹ. Ở cuối cột A là logo rắn hổ mang và chữ GT500. Điểm nhấn của Ford Shelby GT500 nằm ở bộ mâm đa chấu đường kính lần lượt 19/20 inch, được tạo hình cầu kỳ và sơn màu xám mờ ở bánh trước và sau. Ẩn phía sau là cùm phanh Brembo sáu piston và đĩa phanh cỡ lớn. Khối lượng xe đạt mức 1.750 kg. Những trang bị và thiết kế khí động học trên Shelby GT500 giúp cho mẫu xe cơ bắp đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h một cách an toàn. Ford cho biết, những sự thay đổi có tác dụng làm tăng thêm 66% lực ép xuống mặt đường. Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm chức năng điều khiển vòng tua cùng bốn chế độ ổn định điện tử. Đuôi xe được bổ sung thêm một cánh gió bắt cố định, cụm đèn hậu cải tiến tích hợp công nghệ LED và logo của phiên bản Shelby GT500 đặt ở vị trí trung tâm. Chữ Shelby nằm cách điệu ngay dưới cánh gió, xe sử dụng hệ thống ống xả thể thao với bốn chụp xả chia đều cho hai bên. Về truyền động, Ford Mustang Shelby GT500 sử dụng khối động cơ V8 siêu nạp có dung tích 5.8 lít sản sinh công suất tối đa 662 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 856 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Sức mạnh trên kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp, giúp cho chiếc Mustang đặc biệt này chỉ mất khoảng 3,6 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa chạm ngưỡng 325 km/h. Thông tin về giá xe Ford Mustang Shelby GT500 2021 tại Việt Nam vẫn được giữ bí mật, nhưng giới mê xe cho biết khách hàng phải chi ra hơn 8 tỷ đồng để sở hữu helby GT500. Video: Ford Mustang Shelby GT500 - Hổ mang chúa 760 mã lực.

