Ford Explorer 2021 chính hãng cập cảng Việt Nam, chờ ngày ra mắt

Ford Explorer thế hệ thứ 6 đã ra mắt thị trường ôtô quốc tế được hơn 2 năm và được mở bán tại quê nhà Mỹ. Mặc dù vậy, khách hàng Việt vẫn đang ngóng chờ thế hệ mới của Ford Explorer 2021 về Việt Nam theo diện chính hãng. Trước đây, đã từng có doanh nghiệp tư nhân ở TP.HCM nhập khẩu Ford Explorer 2021 về nước nhằm phục vụ khách hàng có nhu cầu khiến nhiều người càng tò mò về sự thay đổi của chiếc SUV này.

Được biết, All New Ford Explorer hiện đã xuất hiện tại Việt Nam và những hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy, chiếc xe hiện đã có mặt tại cảng. Mặc dù đã về nước, nhưng nhiều khả năng Ford Explorer 2021 mới vẫn chưa được công bố chính thức bởi nhiều nguyên nhân mà chủ yếu do diễn biến phức tạp của dịch Covd-19.

Ford Explorer 2021 chính hãng, chiếc SUV cỡ lớn đã về đến Việt Nam

Theo một tư vấn bán hàng của đại lý Ford tại Hà Nội cho biết: "Theo đúng dự kiến, Ford Explorer 2021 sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay khi bản cũ về cơ bản đã xả kho hết. Thế nhưng, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Ford Việt Nam đã lùi lịch ra mắt sản phẩm Ford Explorer mới. Hiện tại, vẫn chưa có thời gian chính xác mà Ford Explorer, tư vấn bán hàng chúng tôi cũng rất nóng lòng bởi nhiều khách hàng quan tâm".

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, có lẽ những mẫu xe không phải chủ lực doanh số của các hãng đều có thể bị lùi ngày ra mắt. Có những sản phẩm tư vấn bán hàng đã được đào tạo, chuẩn bị mở bán, nhưng cuối cùng do không có linh kiện sản xuất nên hãng cũng không thể tung ra thị trường theo đúng kế hoạch.

Ford Explorer sở hữu hiện mạo hoàn toàn thay đổi so với đời cũ.

"Năm 2020, Ford Escape là sản phẩm rục rịch ra mắt Việt Nam, thậm chí những hình ảnh chạy thử đã xuất hiện ở nhà máy. Thế rồi, mẫu xe này đã lỡ hẹn quay lại Việt Nam bằng thế hệ mới cũng là điều đáng tiếc với nhiều người, trong đó có tôi. Hiện nay, nhân viên bán hàng như chúng tôi vẫn chưa nắm được thông tin chính xác về Ford Explorer và hãng đã có kế hoạch đào tạo sản phẩm, nhưng dịch căng quá nên đã lùi lại vô thời hạn càng khiến ngày mở bán mẫu xe này lùi lại thêm", nhân viện đại lý thêm.

Với những hình ảnh rò rỉ mới nhất, có thể thấy, Ford Explorer sở hữu hiện mạo hoàn toàn thay đổi so với đời cũ. Nhiều khả năng, Ford Explorer 2021 tại Việt Nam sẽ chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hình ảnh thực tế nội thất cho thất, All New Ford Explorer sẽ dùng màn hình giải trí nổi đặt ngang thay vì dọc như ở một số thị trường khác.

Về ngoại hình, Ford Explorer thế hệ mới sở hữu lưới tản nhiệt mới là sự kết hợp giữa những thanh nan vắt ngang và vân lưới dạng tổ ong, hốc đèn sương mù cỡ lớn giúp phần đầu xe hầm hố hơn. Mẫu SUV 7 chỗ đến từ Mỹ còn được trang bị hệ thống đèn Full LED, cụm đèn pha/cos chia thành 2 khoang riêng và mỗi khoang có 2 bóng tách biệt có khả năng tự động, điều chỉnh góc đánh lái, rửa đèn.

Dáng vẻ hầm hố, vạm vỡ của mẫu xe mới Ford Explorer đời mới thể hiện ở phần kính đen nối trụ C-D, bộ mâm hợp kim đa chấu 20 inch, gương chiếu hậu sơn đen thể thao. Đuôi xe, Ford Explorer 2021 có cụm đèn hậu LED kiểu mới, dải crom đặt ngang khoang hành lý, ống xả đôi 2 bên mang đến vẻ cân đối cho chiếc xe.

Cải tiến lớn tiếp theo của Ford Explorer là xe đã loại bỏ cấu hình 7 chỗ, kế vào đó là 6 vị trí ghế ngồi.

Hình ảnh thực tế nội thất cho thất, All New Ford Explorer sẽ dùng màn hình giải trí nổi đặt ngang thay vì dọc như ở một số thị trường khác. Bên cạnh đó, Ford Explorer 2021 còn nhiều tính năng tiện nghi khác như: điều hòa tự động 4 vùng độc lập, nút bấm khởi động & chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử, núm xoay chuyển số, cửa sổ trời, hệ thống sạc điện thoại không dây...

Vô-lăng Ford Explorer cũng được thay mới và tích hợp thêm một số tính năng như ga tự động thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn... Phía sau là sự kết hợp giữa đồng hồ Analog và màn hình 7 inch ở vị trí trung tâm hiển thị đầy đủ thông tin vận hành.

Ford Explorer 2021 sẽ dùng động cơ EcoBoost V6 - 3.0L cho 2 mức công suất cực đại 365 mã lực kết nối với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Cải tiến lớn tiếp theo của Ford Explorer là xe đã loại bỏ cấu hình 7 chỗ, kế vào đó là 6 vị trí ghế ngồi. Đặc biệt, hàng ghế giữa là 2 vị trí thương gia tách biệt và ghế cuối vẫn là sự rộng rãi thường thấy của chiếc SUV.

Rất có thể, Ford Explorer 2021 sẽ dùng động cơ EcoBoost V6 - 3.0L cho 2 mức công suất cực đại 365 mã lực kết nối với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

Bên cạnh những công nghệ an toàn cơ bản, Ford Explorer 2021 mới còn có gói an toàn Co-Pilot360 cao cấp gồm đầy đủ tính năng như: Cảnh báo chệch làn đường Lane Keep Assist; Phanh tự động khẩn cấp Automatic Emergency Braking phát hiện người đi bộ; Cảnh báo va chạm phía trước; Đèn pha chủ động; Cảnh báo điểm mù; Camera 360 độ... Hiện các đại lý đang nhận đặt cọc Ford Explorer 2021.