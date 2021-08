Bentley Flying Spur V8 First Edition hơn 20 tỷ, màu độc về Hà Nội

Sức hút của dòng xe siêu sang Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 tại dViệt Nam là điều không cần phải bàn cãi, khi đã có hơn 40 chiếc xe Bentley Flying Spur thế hệ mới được mang về nước theo diện nhập khẩu chính hãng lẫn tư nhân với mức giá không dưới 20 tỷ đồng. Mới đây nhất, 1 chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur đã được mang về nước theo diện nhập khẩu không chính hãng và đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê xe khi sở hữu màu sơn rất lạ so với các xe đã được mang về dải đất hình chữ S trước đó. Bentley Flying Spur V8 First Edition màu độc về nước, xe siêu sang dành cho các chủ tịch "trẻ" Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur này sở hữu ngoại thất sơn tông màu đỏ đậm nhiều khả năng là mã màu Dragon Red II. Ngoài màu đỏ, ngoại thất của xe còn có nhiều chi tiết mạ crôm sáng bóng như lưới tản nhiệt, cản va trước, viền hốc gió hay nẹp bên hông xe. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm đa chấu kép. Tiến vào bên trong khoang lái, chiếc xe Bentley Flying Spur mới về nước sở hữu nội thất màu kem, đối lập với ngoại thất sơn màu đỏ đậm. Ngoài ra còn có nhiều chi tiết đối lập như chỉ may màu tối, gỗ ốp cao cấp. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 này thuộc bản First Edition tương tự như hầu hết các xe Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 đang có mặt tại dải đất hình chữ S. Dòng xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 First Edition được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Logo ở ngoại thất thể hiện xe thuộc bản Bentley Flying Spur V8 First Edition. Xe được trang bị hộp số tự động ly hợp kép ZF 8 cấp, nhờ đó, mẫu xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 phiên bản First Edition mới về nước có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 4,1 giây và đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Bentley Flying Spur V8 2021 ra mắt Đông Nam Á.

Sức hút của dòng xe siêu sang Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 tại dViệt Nam là điều không cần phải bàn cãi, khi đã có hơn 40 chiếc xe Bentley Flying Spur thế hệ mới được mang về nước theo diện nhập khẩu chính hãng lẫn tư nhân với mức giá không dưới 20 tỷ đồng. Mới đây nhất, 1 chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur đã được mang về nước theo diện nhập khẩu không chính hãng và đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê xe khi sở hữu màu sơn rất lạ so với các xe đã được mang về dải đất hình chữ S trước đó. Bentley Flying Spur V8 First Edition màu độc về nước, xe siêu sang dành cho các chủ tịch "trẻ" Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur này sở hữu ngoại thất sơn tông màu đỏ đậm nhiều khả năng là mã màu Dragon Red II. Ngoài màu đỏ, ngoại thất của xe còn có nhiều chi tiết mạ crôm sáng bóng như lưới tản nhiệt, cản va trước, viền hốc gió hay nẹp bên hông xe. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm đa chấu kép. Tiến vào bên trong khoang lái, chiếc xe Bentley Flying Spur mới về nước sở hữu nội thất màu kem, đối lập với ngoại thất sơn màu đỏ đậm. Ngoài ra còn có nhiều chi tiết đối lập như chỉ may màu tối, gỗ ốp cao cấp. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 này thuộc bản First Edition tương tự như hầu hết các xe Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 đang có mặt tại dải đất hình chữ S. Dòng xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 First Edition được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Logo ở ngoại thất thể hiện xe thuộc bản Bentley Flying Spur V8 First Edition. Xe được trang bị hộp số tự động ly hợp kép ZF 8 cấp, nhờ đó, mẫu xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 phiên bản First Edition mới về nước có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 4,1 giây và đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Bentley Flying Spur V8 2021 ra mắt Đông Nam Á.