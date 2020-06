Ford Escape Plug-in Hybrid mới “uống” chỉ 2,3 lít xăng/100km

Ở phiên bản này, Ford Escape sẽ được trang bị khối động cơ có dung tích 2,5 lít tăng áp có thể tạo ra công suất cực đại 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 283 Nm. Động cơ này sẽ được kết hợp với mô-tơ điện có viên pin công suất 14.4 kWh. Tổng công suất mà chiếc xe này có được sẽ ở vào mức 302 mã lực. Với hệ dẫn động này, Ford Escape Plug-in Hybrid 2020 mới trở thành chiếc xe tiết kiệm nhất trong phân khúc khi chỉ tốn 2,35 lít nhiên liệu để di chuyển 100 km/h trong khi động cơ điện có thể giúp xe di chuyển quãng đường 59 km. Đối thủ của nó, chiếc Toyoya RAV4 Prime tốn đến 2,5 lít để đi 100 km/h tuy nhiên lại có thể đi được quãng đường lên đến 67 km với động cơ điện. Toyota RAV4 Prime được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian trong khi mẫu xe SUV Ford Escape PHEV chỉ sở hữu hệ dẫn động cầu trước. Khi hoạt động với động cơ xăng hoàn toàn, chiếc Escape PHEV 2020 sẽ tốn khoảng 5,7 lít xăng để đi 100 km đường hỗn hợp. Tuy con số đó không quá thấp nhưng đây vẫn được đánh giá là một chiếc xe ấn tượng khi sở hữu quãng đường đi được bằng điện cao hơn đến 17,8 km so với chiếc Ford Fusion Energi. Ngoài ra, chiếc SUV này còn sở hữu khoang hành lý lớn hơn ở phía sau cũng như băng ghế thứ hai rộng rãi hơn so với Fusion Energi. “Ford Escape nguyên bản đã có một phiên bản sử dụng động cơ lai và chiếc Escape hoàn toàn mới này là minh chứng cho những bước tiến của chúng tôi vè công nghệ và sự tiết kiệm”, ông Tăng Thái Hậu, Giám đốc phát triển và bán hàng cho biết. “Ford Escape PHEV hoàn toàn mới mạnh hơn và rộng rãi hơn so với Ford Fusion Energi cũng như khoang hành lý lớn hơn đến bốn lần so với chiếc xe kia”.Giá xe Ford Escape Plug-in Hybrid sẽ được bán ở mức từ 33.040 USD, rẻ hơn 5.000 USD so với đối thủ Toyota RAV4 Prime, có giá bán ở mức 38.100 USD. Vieo: Chi tiết Ford Escape Plug In Hybrid 2020.

Ở phiên bản này, Ford Escape sẽ được trang bị khối động cơ có dung tích 2,5 lít tăng áp có thể tạo ra công suất cực đại 198 mã lực và mô-men xoắn cực đại 283 Nm. Động cơ này sẽ được kết hợp với mô-tơ điện có viên pin công suất 14.4 kWh. Tổng công suất mà chiếc xe này có được sẽ ở vào mức 302 mã lực. Với hệ dẫn động này, Ford Escape Plug-in Hybrid 2020 mới trở thành chiếc xe tiết kiệm nhất trong phân khúc khi chỉ tốn 2,35 lít nhiên liệu để di chuyển 100 km/h trong khi động cơ điện có thể giúp xe di chuyển quãng đường 59 km. Đối thủ của nó, chiếc Toyoya RAV4 Prime tốn đến 2,5 lít để đi 100 km/h tuy nhiên lại có thể đi được quãng đường lên đến 67 km với động cơ điện. Toyota RAV4 Prime được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian trong khi mẫu xe SUV Ford Escape PHEV chỉ sở hữu hệ dẫn động cầu trước. Khi hoạt động với động cơ xăng hoàn toàn, chiếc Escape PHEV 2020 sẽ tốn khoảng 5,7 lít xăng để đi 100 km đường hỗn hợp. Tuy con số đó không quá thấp nhưng đây vẫn được đánh giá là một chiếc xe ấn tượng khi sở hữu quãng đường đi được bằng điện cao hơn đến 17,8 km so với chiếc Ford Fusion Energi. Ngoài ra, chiếc SUV này còn sở hữu khoang hành lý lớn hơn ở phía sau cũng như băng ghế thứ hai rộng rãi hơn so với Fusion Energi. “Ford Escape nguyên bản đã có một phiên bản sử dụng động cơ lai và chiếc Escape hoàn toàn mới này là minh chứng cho những bước tiến của chúng tôi vè công nghệ và sự tiết kiệm”, ông Tăng Thái Hậu, Giám đốc phát triển và bán hàng cho biết. “Ford Escape PHEV hoàn toàn mới mạnh hơn và rộng rãi hơn so với Ford Fusion Energi cũng như khoang hành lý lớn hơn đến bốn lần so với chiếc xe kia”. Giá xe Ford Escape Plug-in Hybrid sẽ được bán ở mức từ 33.040 USD, rẻ hơn 5.000 USD so với đối thủ Toyota RAV4 Prime, có giá bán ở mức 38.100 USD. Vieo: Chi tiết Ford Escape Plug In Hybrid 2020.