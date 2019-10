Cận cảnh Ford Escape 2020 gần 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Theo các sale và đại lý của Ford Việt Nam, mẫu xe Ford Escape 2020 mới đã chính thức nhận đặt cọc từ ngày 10/10/2019. Tuy nhiên cho đến nay nó mới xuất hiện chính thức để chuẩn bị cho ngày ra mắt tại triển làm ô tô Việt Nam 2019 (VMS) diễn ra từ ngày 24/10/2019 ở TP HCM. Escape 2020 thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới có nhiều thay đổi mạnh mẽ về kiểu dáng thiết kế nội ngoại thất, trang bị nhiều công nghệ an toàn và hỗ trợ lái mới. Xe sở hữu chiều dài 4.585 mm, rộng 1.882 mm, cao 1.742 mm và chiều dài cơ sở 2.710 mm. So với phiên bản cũ, kích thước của Ford Escape 2020 đã tăng đáng kể nhưng trọng lượng lại giảm 90 kg nhờ cơ sở gầm bệ toàn cầu C2 mới. Phần đầu xe, các nhà thiết kế Ford đã lấy cảm hứng từ lưới tản nhiệt hình thang trên Mustang thế hệ thứ 6 để thiết kế lưới tản nhiệt cho Escape hoàn toàn mới, bên cạnh đó phần đầu xe còn vay mượn thiết kế từ siêu xe "flagship" của hãng - Ford GT. Phần mui xe được thiết kế dốc hơn, trông mềm mại và bớt gồ ghề hơn thế hệ trước. Trong khi đó thiết sườn xe, vành la-zăng, đuôi xe và cụm đèn hậu của Ford Escape thế hệ mới cũng được thiết kế lại đẹp mắt hơn nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Subaru Forester vừa ra mắt tại Việt Nam. Về nội thất, Escape mới mang nhiều nét tương đồng với trên Explorer hay Focus mới, cụ thể là bảng táp-lô thiết kế đa tầng là màn hình cảm ứng trung tâm nhô cao kích thước 8 inch chạy hệ điều hành SYNC3 hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay & Android Auto, trang bị màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), tiện nghi giải trí dàn âm thanh Bang & Olufsen (B&O) 10 loa có công suất 575 watt. Ngoài ra, Escape cũng có hệ thống FordPass Connect (trang bị tiêu chuẩn) cung cấp kết nối Wi-Fi 4G LTE cho tối đa 10 thiết bị, cho phép người lái truy cập xe từ xa qua điện thoại thông minh để khóa/ mở khóa, định vị và khởi động xe,... hàng ghế thứ 2 của xe có thể trượt cho phép hành khách ngồi phía sau gia tăng chỗ để chân hơn. Theo một tư vấn bán hàng cho hay, Escape 2020 về Việt Nam sẽ có 2 phiên bản và sử dụng chung khối động cơ EcoBoost, dung tích 1.5L có công suất tối da 180 mã lực giống với máy của Focus mới bị Ford Việt Nam ngừng lắp ráp. Rất có khả năng động cơ 1.5L của Ford Escape 2020 tại Việt Nam sẽ được chuyển từ 4 xi-lanh sang 3 xi-lanh và bổ sung công nghệ ngắt xi-lanh chủ động giúp giảm lượng xăng tiêu thụ giống ở thị trường nước ngoài. Thông số, giá bán cụ thể và các phiên bản của Escape vẫn còn là bí mật. Được biết, đến ngày 24/10/2019, sẽ có thông tin đầy đủ và rõ ràng hơn cho các phiên bản của Escape tại Việt Nam. Nhưng các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc xe sớm với số tiền giữ chỗ là 10 triệu đồng. Giá bán Ford Escape 2020 được nhân viên đại lý cho biết sẽ dao động trong khoảng từ dưới 1 tỷ đồng. Rất có thể đầu năm 2020 xe sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Trước đó, Ford Việt Nam đã quyết định khai tử dòng xe Focus để dọn đường đưa Escape thế hệ mới tại Việt Nam. Có lẽ do biết rằng Focus khó cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc nên hãng xe Mỹ đã quyết định thay thế bằng mẫu Escape gầm cao dễ bán hơn, ít đối thủ hơn. Video: Ford Escape 2020 xuất hiện tại một đại lý ở Việt Nam.

