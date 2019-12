Ford Escape 2020 gây sốc khi chỉ “uống” 5,7 lít xăng/100km

Cụ thể, bản mẫu xe Ford Escape 2020 phiên bản Hybrid Titanium có mức tiêu hao nhiên liệu trên đường đô thị là 37 mpg (6.36 L/100 km), trên đường cao tốc là 44 mpg (5.35 L/ 100 km) và đường hỗn hợp là 41 mpg (5.74 L/100 km). Phiên bản này sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Nếu là bản dẫn động AWD thì mức tiêu hao nhiên liệu này sẽ kém hơn một chút. Mẫu xe Ford Escape 2020 mới sử dụng động cơ hybrid đã được Ford cải tiến, động cơ xăng dung tích 2.5L (động cơ chu trình Atkinson) và mô tơ điện sử dụng kết hợp với hộp số tự động vô cấp (CVT) đi cùng hệ dẫn động cầu trước (FWD) tiêu chuẩn. Ford cho biết, phiên bản động cơ hybrid này dự kiến cho công suất kết hợp khoảng 198 mã lực và tốc độ tối đa 85miles/ giờ (136 km/h) ở chế độ chạy hoàn toàn bằng điện. Ngoài việc sở hữu thêm mô tơ điện, phiên bản Ford Escape Hybrid 2020 có mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn là do nó bị cắt đi option ghế trượt ở hàng thứ 2. Nhưng cũng nhờ vậy mà khách hàng sẽ có nhiều khoảng không đầu, vai và chân hơn. Trước đó không lâu, EPA đã công bố mức tiêu hao nhiên liệu của phiên bản Escape 2020 sử dụng động cơ xăng tăng áp EcoBoost ba xy-lanh thẳng hàng (I3) dung tích 1.5L lít tăng áp mạnh 180 mã lực (134 kilowatt) và mô-men xoắn cực đại 240Nm. Kết quả kiểm tra mức tiêu hao nhiên liệu do cơ quan Mỹ EPA cho thấy, động cơ này có mức tiêu hao nhiên liệu rất tốt. Ở đường đô thị xe đạt 27 mpg ( 8.71/ 100 km), ở đường trường xe đạt 33 mpg (7.13L/ 100 km), ở đường hỗn hợp là 7.84 L/ 100 km. Mức tiêu hao nhiên liệu nói trên là một sự cải tiến vượt bậc so với Escape xưa và so với phiên bản Escape mới ra từ năm ngoái (với mức 9.05 L/100km cho đường hỗn hợp). Mức tiêu hao nhiên liệu mới giúp Escape cạnh tranh tốt hơn với những đối thủ cùng phân khúc như Toyota RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5... Về thiết kế, Ford Escape thế hệ mới ở hữu một diện mạo trẻ trung và thể thao hơn trước, các nhà thiết kế Ford đã lấy cảm hứng từ lưới tản nhiệt hình thang trên Mustang thế hệ thứ 6 để thiết kế lưới tản nhiệt cho Escape hoàn toàn mới, bên cạnh đó phần đầu xe còn vay mượn thiết kế từ siêu xe ‘’flagship’’ của hãng - Ford GT. Phần mui xe được thiết kế dốc hơn, trông mềm mại và bớt gồ ghề hơn thế hệ trước. Về nội thất, Escape mới mang nhiều nét tương đồng với trên Explorer hay Focus mới, cụ thể là bảng táp-lô thiết kế đa tầng là màn hình cảm ứng trung tâm nhô cao kích thước 8 inch chạy hệ điều hành SYNC3 hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay & Android Auto, trang bị màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), tiện nghi giải trí dàn âm thanh Bang & Olufsen (B&O) 10 loa có công suất 575 watt. Ngoài ra, Escape cũng có hệ thống FordPass Connect (trang bị tiêu chuẩn) cung cấp kết nối Wi-Fi 4G LTE cho tối đa 10 thiết bị, cho phép người lái truy cập xe từ xa qua điện thoại thông minh để khóa/ mở khóa, định vị và khởi động xe,... Video: Chi tiết Ford Escape 2020 tại Việt Nam.

