Elon Musk - xe bán tải điện Tesla Cybertruck khó bán hơn dự đoán

Elon Musk thừa nhận khó hợp pháp hóa Tesla Cybertruck tại Trung Quốc.

Trước đó, Tesla từng thừa nhận các quy định về an toàn cho người đi bộ có thể khiến Cybertruck không đủ điều kiện lưu thông trên hệ thống đường bộ ở châu Âu.

Chuyên gia an toàn Adrian Lund, cựu chủ tịch Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), cũng bày tỏ lo ngại về rủi ro mà chiếc bán tải điện có thể gây ra cho người đi bộ. Chuyên gia này thừa nhận chưa xem qua dữ liệu thử nghiệm va chạm, nhưng cho biết khá lo ngại vấn đề an toàn xuất phát từ lớp vỏ ngoài cứng cáp của Cybertruck.

“Lớp vỏ của Cybertruck được gia cường bằng thép không gỉ khá dày và trong trường hợp xảy ra va chạm giữa xe với phần đầu của người đi bộ, thiệt hại sẽ rất lớn”, ông Adrian Lund kết luận.