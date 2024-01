Bingo Plus từ 326 triệu đồng sẽ “gánh còng lưng” doanh số Wuling

Gần đây, thông tin khai báo số mới nhất của trang web chính thức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đăng tải đã lộ ra rất nhiều mẫu xe mới, sẽ sớm ra mắt thị trường này, 1 trong số đó có chiếc SUV điện cỡ nhỏ Wuling Bingo Plus 2024 mới. Khi chiếc xe SUV điện Wuling Bingo Plus hoàn tất việc khai báo cũng cho thấy thời điểm gia nhập thị trường đang ngày càng đến gần, theo tin tức hiện tại, xe sẽ được ra mắt vào nửa đầu năm nay. Đây là động thái tiếp theo của liên doanh GM-SAIC-Wuling để đẩy mạnh doanh số cho con "gà đẻ trứng vàng" của mình, khi mà xe điện cỡ nhỏ Hongguang Mini EV có dấu hiệu hụt hơi mạnh. Về ngoại hình, chiếc xe Wuling Bingo Plus áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới, có sự khác biệt rõ ràng về kiểu dáng so với Bingo hiện tại. Cụ thể, chiếc xe mới được viền những đường bo tròn, lưới tản nhiệt phía trước đóng kín kết hợp với đèn pha bo tròn, hiệu ứng thị giác rất thời trang. Đồng thời, xe sử dụng đèn chạy ban ngày LED tuyến tính, giúp cải thiện đáng kể khả năng nhận biết. Nhìn từ bên hông, chiếc xe mới áp dụng thiết kế mui treo phổ biến, kết hợp với hình dạng cánh lướt gió lớn hơn ở phía sau, mang lại cảm giác năng động. Đồng thời, việc bổ sung bộ mâm 5 chấu kiểu mới cũng tăng thêm vẻ thời trang cho mẫu xe Wuling Bingo Plus. Xét về kích thước thân xe, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của chiếc SUV điện cỡ nhỏ Wuling Bingo Plus lần lượt là 4090/1720/1575 mm, chiều dài cơ sở là 2610 mm. Về sức mạnh, SUV điện Wuling Bingo Plus được trang bị động cơ dẫn động model TZ180XS275 do Shandong Shuanglin New Energy Technology Co., Ltd. sản xuất, có công suất tối đa 75kW (101 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 180N·m. Đồng thời, xe được trang bị bộ pin 50,6KWh, nhưng thời lượng pin hiện tại vẫn chưa được công bố. Dự kiến giá xe Wuling Bingo Plus điện cỡ nhỏ nhiều khả năng bán ra dưới 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD - tương đương khoảng 326 triệu đồng). Video: Lộ diện SUV điện Wuling Bingo Plus 2024.

