Doanh số ôtô và xe máy Honda tiếp tục giảm trong tháng 2/2023

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ôtô Honda trong tháng 2/2023. Đối với mảng kinh doanh xe máy, đã có 140.669 xe được bán ra tại thị trường Việt Nam, giảm 36,8% so với tháng trước và giảm 4,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Honda Wave Alpha, doanh số bán giảm 42,6% so với tháng trước (tháng tết) và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở dòng xe ga Vision, doanh số bán giảm 34,9% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng với dòng xe côn tay Winner X, doanh số bán giảm 27,0% so với tháng trước và giảm 43,5% so với cùng kỳ.

Ở mảng kinh doanh ôtô Honda Việt Nam, trong tháng 2/2023 chỉ bán được 1.385 xe, giảm 7,3% so với tháng trước, giảm 24,3% so với cùng kỳ.

Ở mảng kinh doanh ôtô Honda Việt Nam, trong tháng 2/2023 chỉ bán được 1.385 xe, giảm 7,3% so với tháng trước, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: Honda City và CR-V tiếp tục là hai mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam với 1.235 xe bán ra, chiếm 89,2% tổng sản lượng bán ôtô của HVN trong tháng 02/2023.

Nhằm tăng thêm cơ hội sở hữu và trải nghiệm các sản phẩm ôtô Honda đến nhiều hơn nữa khách hàng trên cả nước, đồng thời hỗ trợ một phần chi phí mua xe cho khách hàng từ ngày 3 - 31/03/2023, HVN phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối ôtô Honda trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Honda CR-V và Honda City khi hoàn tất thủ tục thanh toán 100%.