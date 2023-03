Novitec thêm gói nâng cấp cho Lamborghini Huracan Tecnica "cực cháy"

Hãng độ Novitec đã bổ sung cho mẫu siêu xe Lamborghini Huracan Tecnica hiệu năng cao này một gói độ hoàn thiện hơn diện mạo của xe với những nâng cấp nhỏ nhưng ấn tượng. Tuy nhiên ở gói độ này, hãng độ đến từ Đức không can thiệp và nâng cấp hiệu năng của khối động cơ V10 5.2 lít của mẫu siêu xe Ý. Ở phần cản trước, Novitec đã giữ nguyên thiết kế phần can trước nhưng hãng đã thay thế nắp capo phía trước bằng một tấm mới độc đáo hơn. Chi tiết này được bổ sung thêm các khe ở các cạnh bên ngoài dẫn không khí qua mui xe thông qua các ống dẫn khí tích hợp. Điều này giúp Huracan Tecnica trở nên ổn định hơn khi vận hành ở tốc độ cao. Novitec đã bổ sung các tấm ốp mới dọc hai bên thân xe, từ đây giúp hạ thấp chiều cao tổng thể của xe, đồng thời chi tiết này cũng được tích hợp các cửa hút gió giúp làm mát phanh sau. Hãng độ còn trang bị thêm cho xe hệ thống treo độ giúp giảm thêm chiều cao tổng thể của mẫu siêu xe Ý. Lamborghini Huracan Tecnica độ Novitec cũng được nâng cấp một bộ lò xo thể thao giúp xe hạ thấp chiều cao thêm khoảng 35 mm. Khối động cơ V10 5,2 lít hút khí tự nhiên của Lamborghini vẫn được giữ nguyên và có khả năng tạo ra công suất 630 mã lực. Xe vẫn được trang bị hộp số ly hợp kép bảy cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Novitec cung cấp hệ thống ống xả hiệu suất cao bằng thép không gỉ hoặc Inconel, với Inconel cũng có sẵn với lớp mạ vàng 999 để tăng thêm khả năng cách nhiệt. Hệ thống ống xả tích hợp ống xả lục giác Tecnica của Lamborghini. Mẫu xe được trang bị mâm độ có kích thước 21 inch ở bánh sau và 20 inch ở bánh trước. Lốp sau cũng rộng hơn so với Tecnica sản xuất, giúp cải thiện khả năng xử lý của xe. Bộ mâm xe này được chính thương hiệu Vossen phát triển và người dùng xe hoàn toàn có thể lựa chọn các tùy chọn về màu sắc cho mâm xe. Novitec không cung cấp nhiều thông tin chi tiết về nội thất nhưng hãng độ cho biết, người dùng siêu xe Lamborghini Huracan Tecnica hoàn toàn có thể đặt hàng theo sở thích và thương hiệu này có thể đáp ứng với nhiều lựa chọn màu da bọc và Alcantara khác nhau mà khách hàng có thể sử dụng để tùy chỉnh thêm cho chiếc xe của mình. Video: Novitec thêm gói nâng cấp cho Lamborghini Huracan Tecnica.

