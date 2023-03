Audi RS6 Avant cực chất với bodykit carbon 1016 Industries từ 20.000 USD

Gói nâng cấp cho Audi RS6 Avant 2023 mới này không những cải thiện tính khí động học của xe mà đồng thời còn đem đến một diện mạo góc cạnh, thể thao hơn cho chiếc Wagon hiệu năng cao. Theo tiêu chuẩn của hãng độ, những thay đổi mà hãng thực hiện đối với Audi RS6 Avant wagon mới là tương đối nhỏ nhưng những chi tiết này đã đem đến cho chiếc xe một diện mạo mới lạ nhưng đồng thời không cần can thiệp quá nhiều như những gói độ của một số thương hiệu khác. Ở phần đầu xe, hãng độ đã thiết kế một bộ chia âm mới sắc nét và phần ốp viền hai bên mới đặc biệt. Phần nắp capo của xe cũng được thay thế bằng chi tiết carbon. Thương hiệu cũng nâng cấp thêm cho xe phần líp hông mới với các cánh lướt gió đứng giúp tăng khả năng khí động học. Ngoài ra ở phần cản sau, xe còn sở hữu một cánh gió lớn cùng với bộ khuếch tán được mở rộng với những đường nét góc cạnh, ăn nhập hơn với chiếc Wagon thể thao. 1016 Industries lưu ý rằng đây là bộ bodykit có thể lắp đặt đơn gian, không phải cắt hay can thiệp gì vào bộ phận tiêu chuẩn nào trong quá trình lắp đặt. Do đó, các thay đổi có thể dễ dàng tháo bỏ nếu chủ sở hữu muốn đưa xe trở lại nguyên bản. Chiếc RS6 đặc biệt này cũng được trang bị bộ mâm xe độ từ RDB với thiết kế các chấu mâm có phần cổ điển kết hợp với một bộ cùm phanh màu xanh sáng. Peter Northrop, giám đốc điều hành của 1016 Industries cho biết: "1016 Industries vô cùng vui mừng được giới thiệu RS6 sợi carbon tùy chỉnh mới của chúng tôi, gói độ này mang đến vẻ ngoài sắc nét, hoàn toàn độc đáo cho những gì chúng tôi coi là chiếc xe hiệu suất cao tốt nhất trên thế giới. 1016 Industries RS6 là cơ hội để chúng tôi giới thiệu một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ cho nhóm người đam mê thương hiệu Audi. Cá nhân tôi, sự nghiệp thiết kế ô tô của tôi bắt đầu từ việc hợp tác với Audi và Volkswagen, vì vậy dự án RS6 giống như một cơ hội cho tôi trở về nhà theo nhiều cách.” Bộ phụ kiện hoàn toàn bằng sợi carbon có giá từ 20.000 Đô hoặc người mua sắm có thể mua một chiếc Audi RS6 độ 1016 Industries với giá 142.995 Đô. Video: Chi tiết Audi RS6 Avant độ bodykit carbon 1016 Industries.

Gói nâng cấp cho Audi RS6 Avant 2023 mới này không những cải thiện tính khí động học của xe mà đồng thời còn đem đến một diện mạo góc cạnh, thể thao hơn cho chiếc Wagon hiệu năng cao. Theo tiêu chuẩn của hãng độ, những thay đổi mà hãng thực hiện đối với Audi RS6 Avant wagon mới là tương đối nhỏ nhưng những chi tiết này đã đem đến cho chiếc xe một diện mạo mới lạ nhưng đồng thời không cần can thiệp quá nhiều như những gói độ của một số thương hiệu khác. Ở phần đầu xe, hãng độ đã thiết kế một bộ chia âm mới sắc nét và phần ốp viền hai bên mới đặc biệt. Phần nắp capo của xe cũng được thay thế bằng chi tiết carbon. Thương hiệu cũng nâng cấp thêm cho xe phần líp hông mới với các cánh lướt gió đứng giúp tăng khả năng khí động học. Ngoài ra ở phần cản sau, xe còn sở hữu một cánh gió lớn cùng với bộ khuếch tán được mở rộng với những đường nét góc cạnh, ăn nhập hơn với chiếc Wagon thể thao. 1016 Industries lưu ý rằng đây là bộ bodykit có thể lắp đặt đơn gian, không phải cắt hay can thiệp gì vào bộ phận tiêu chuẩn nào trong quá trình lắp đặt. Do đó, các thay đổi có thể dễ dàng tháo bỏ nếu chủ sở hữu muốn đưa xe trở lại nguyên bản. Chiếc RS6 đặc biệt này cũng được trang bị bộ mâm xe độ từ RDB với thiết kế các chấu mâm có phần cổ điển kết hợp với một bộ cùm phanh màu xanh sáng. Peter Northrop, giám đốc điều hành của 1016 Industries cho biết: "1016 Industries vô cùng vui mừng được giới thiệu RS6 sợi carbon tùy chỉnh mới của chúng tôi, gói độ này mang đến vẻ ngoài sắc nét, hoàn toàn độc đáo cho những gì chúng tôi coi là chiếc xe hiệu suất cao tốt nhất trên thế giới. 1016 Industries RS6 là cơ hội để chúng tôi giới thiệu một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ cho nhóm người đam mê thương hiệu Audi. Cá nhân tôi, sự nghiệp thiết kế ô tô của tôi bắt đầu từ việc hợp tác với Audi và Volkswagen, vì vậy dự án RS6 giống như một cơ hội cho tôi trở về nhà theo nhiều cách.” Bộ phụ kiện hoàn toàn bằng sợi carbon có giá từ 20.000 Đô hoặc người mua sắm có thể mua một chiếc Audi RS6 độ 1016 Industries với giá 142.995 Đô. Video: Chi tiết Audi RS6 Avant độ bodykit carbon 1016 Industries.