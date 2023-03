Mercedes-Benz triệu hồi hơn 26.000 chiếc G-Class lỗi ABS và ESP

Sau những cảnh báo được khách hàng gửi đến, thương hiệu xe sang ngôi sao 3 cánh mới đây đã đưa ra thông báo triệu hồi Mercedes-Benz G-Class để giải quyết lỗi liên quan đến hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống cân bằng điện tử ESP của xe. Theo đó, nhà sản xuất ôtô nước Đức sẽ triệu hồi tổng cộng 26.116 chiếc G-Class vì 2 lỗi trên. Đây là lỗi đã được ghi nhận lần đầu vào tháng 2/2022, khi chủ sở hữu của những chiếc Mercedes-Benz G-Class bắt đầu nhận thấy đèn cảnh báo ABS và ESP sáng lên trên xe của họ. Mercedes-Benz đã điều tra vấn đề này và phát hiện ra rằng dây nối trục trước có thể tiếp xúc với bộ làm mát dầu phụ, gây hư hỏng cho bộ phận này. Vào tháng 4/2022, hãng đã lắp một lớp vỏ bảo vệ mới cho những chiếc G-Class đang được chế tạo tại nhà máy của mình để bảo vệ chúng khỏi gặp sự cố. Đến tháng 2/2023, Mercedes-Benz xác định dây điện trên G550 và AMG G63 đời 2019 - 2021 có thể bị lỗi, gây ra nguy cơ mất an toàn. Đây là những chiếc xe được sản xuất từ ngày 22/6/2018 đến ngày 23/12/2021. Cho đến nay, Mercedes-Benz cho biết họ đã nhận được 12 yêu cầu bảo hành liên quan đến vấn đề này. May mắn thay, nếu sự cố xuất hiện, các chủ xe sẽ nhận thức được nhờ các đèn cảnh báo ABS và ESP trên Mercedes-Benz G-Class. Có lẽ nhờ vậy mà Mercedes-Benz không nhận được thông tin về bất kỳ vụ tai nạn hoặc thương tích nào liên quan đến lỗi này. Tuy nhiên, để ngăn ngừa sự việc xảy ra, nhà sản xuất ô tô nước Đức đã thực hiện một chiến dịch thu hồi và sẽ liên hệ với các chủ sở hữu bắt đầu từ ngày 18/4 tới đây. Khách hàng đang sở hữu những chiếc xe Mercedes-Benz G550 và AMG G63 được sản xuất trong thời gian trên sẽ được thông báo để đưa xe đến trung tâm xử lý gần nhất. Mercedes-AMG G63 là mẫu xe rất được ưa chuộng tại Việt Nam, có giá từ 11,75 tỷ đồng. Hiện chưa rõ những chiếc xe G63 ở Việt Nam có bị triệu hồi để khắc sự cố hay không. Video: Xem thử nghiệm an toàn xe Mercedes-Benz G-Class.

