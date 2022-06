Doanh số ôtô Honda giảm tới hơn 47% do thiếu nguồn cung

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố doanh số bán hàng tháng 2/2022. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ôtô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Cụ thể, đối với mảng kinh doanh ôtô Honda, tháng 5/2022, có 3.184 xe ôtô Honda bán ra, giảm 47,8% so với tháng trước đạt 6.100 xe. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm 2021, doanh số bán xe Honda lại tăng tới 123,8 %. Cộng dồn năm tài chính 2022, có 9.284 ôtô Honda bán ra tại thị trường Việt, ghi nhận mức tăng tới 177% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 5/2022, chỉ có có 3.184 xe ôtô Honda bán ra, giảm tới 47,8% so với tháng trước đó. Trong đó, Honda City tiếp tục là mẫu xe chủ lực.

Trong đó, Honda City vẫn là xe ôtô bán chạy nhất của Honda Việt Nam. Cụ thể, doanh số bán Honda City trong tháng 5/2022 đạt 1.664 xe, chiếm 52,3% tổng doanh số bán ôtô của HVN trong tháng 05/2022. So với tháng 4 đạt 3.013 xe, doanh số Honda City tháng 5 đã giảm gần một nửa.

Thiết kế mới trẻ trung, năng động cùng khả năng vận hành mạnh mẽ và đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản thể thao RS, đã giúp Honda City khẳng định vị thế trên thị trường ôtô Việt trong thời gian qua.

Ở thế hệ mới, Honda City đã khắc phục được các vấn đề về tính thẩm mỹ, xe trông thể thao và trẻ trung hơn hẳn. Cùng với đó, nội thất thế hệ mới cũng được thiết kế rộng rãi hơn và bổ sung thêm nhiều công nghệ cũng như trang bị hơn.

Xếp sau City là Honda CR-V với 745 xe bán ra, chiếm 23,4% tổng sản lượng bán ôtô của HVN trong tháng 05/2022. So với tháng 4 đạt 2.093 xe, doanh số bán Honda CR-V tháng 5 cũng ghi nhận mức giảm mạnh gần 2/3.

Trên thực tế, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu, xung đột Nga - Ukraine cũng như làn sóng Covid-19 tại Trung Quốc, hãng xe Honda cũng như nhiều thương hiệu xe khác hiện đang thiếu xe trầm trọng.

Không chỉ tại thị trường ôtô Việt mà mới đây, theo công bố doanh số 5 tháng đầu năm 2022 của Honda chi nhánh Mỹ cũng ghi nhận mức giảm đến 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này bao gồm doanh số của cả hai thương hiệu Honda và Acura.

Chỉ tính riêng trong tháng 5/2022, Honda bán hơn 75.000 chiếc ôtô cho khách hàng Mỹ trong khi con số tương ứng của cùng kỳ năm ngoái là 176.815 xe. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng này là do nguồn cung giới hạn vì lượng xe trong kho rơi xuống mức thấp nhất trong những năm gần đây.