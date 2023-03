Bentley Bentayga EWB hạng sang chào bán 26,5 tỷ đồng tại Singapore

Tại “đảo quốc sư tử”, mẫu SUV siêu sang của Bentley bản EWB được phân phối với 3 biến thể: EWB tiêu chuẩn, Azure đặc biệt và Azure First Edition. Khác biệt của Bentley Bentayga EWB 2023 mới so với bản thường là trục cơ sở được kéo dài thêm 180 mm, lên 3.175 mm, nâng chiều dài tổng thể đạt 5.322 mm. Theo Bentley, tất cả sự gia tăng chiều dài này đều được dồn vào khu vực khoang sau, hứa hẹn sẽ mang lại cho bản Bentayga EWB một không gian nội thất rộng rãi hơn bất kỳ một mẫu xe đối thủ hạng sang nào. Về thiết kế, tổng thể của bản EWB có nhiều nét tương đồng với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên xe cũng có một số thay đổi như cửa sau dài hơn. Bentley Bentayga bản trục cơ sở dài đã bổ sung lưới tản nhiệt với những nan dọc giống mẫu Flying Spur và cũng cung cấp bộ la-zăng 22 inch sáng bóng như gương. Ngoài ra, cửa sổ trời của xe cũng được tinh chỉnh, rời về sau 125 mm. Bên cạnh đó, mẫu SUV siêu sang này còn được bổ sung hệ thống đèn pha LED Matrix. Mỗi cụm đèn bao gồm 82 bóng LED riêng biệt, giúp tối ưu khả năng chiếu sáng và tính năng an toàn. Là mẫu xe siêu sang, dành cho giới thượng lưu, khoang cabin của Bentley Bentayga EWB tràn ngập da, gỗ. Không gian nội thất của xe có thể được cá nhân hóa với hơn 24 tỷ tổ hợp tùy chọn khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng thể hiện mong muốn của bản thân. Xe được trang bị ghế bọc da cao cấp hoạ tiết kim cương, đèn nền chiếu sáng điều chỉnh theo tâm trạng, hệ thống sưởi vô lăng và hỗ trợ đánh lái điện tử… Tùy chọn ghế thương gia cao cấp Bentley Airline Seat cho phép hành khách có thể tùy chỉnh tư thế ghế ngồi thông qua màn hình cảm ứng đi kèm, điều chỉnh 22 hướng, khả năng ngả 40 độ cho phép hành khách thoải mái nằm ngủ cùng công nghệ điều hòa tự động điều chỉnh nhiệt độ. Những ghế ngồi có công nghệ sưởi và làm mát đã quá quen thuộc với người dùng. Với Bentayga EWB, hệ thống ghế ngồi có thể cảm nhận nhiệt độ của người ngồi và độ ẩm trên bề mặt, sau đó sẽ quyết định kích hoạt hệ thống sưởi, thông gió hay kết hợp cả hai. Ngoài ra, ghế ngồi còn dùng cảm biến để đo áp lực trên bề mặt, từ đó điều chỉnh vị trí ghế ngồi cho phù hợp nhất nhằm làm giảm cảm giác mệt mỏi cho hành khách trên những hành trình dài. Các tính năng sang trọng khác của Bentayga EWB mới bao gồm cửa hít lần đầu tiên được dùng cho xe Bentley, cửa sau/bệ tì tay trung tâm có sưởi và tùy chọn hệ thống đèn LED ẩn sau lớp da trên tấm ốp cửa xe Bentley Diamond Illumination. Xe có cấu hình chỗ ngồi 4+1 tiêu chuẩn. Cung cấp sức mạnh cho Bentayga EWB là khối động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4 lít, công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Đi cùng động cơ là hộp số 8 cấp tự động, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây, tốc độ tối đa 290 km/h. Về trang bị an toàn, Bentayga EWB là mẫu Bentley đầu tiên được trang bị tính năng đánh lái 4 bánh Electronic All Wheel Steering, giúp bán kính quay đầu giảm 7%, đạt mức 11,8 m. Ngoài ra, xe cũng được bổ sung hệ thống kiểm soát cân bằng chủ động Bentley Dynamic Ride với các thanh cân bằng chủ động sử dụng nguồn điện 48 V. Ra mắt tại Singapore, giá xe Bentley Bentayga EWB 2023 khởi điểm khoảng 981.000 USD (hơn 23 tỷ đồng). Tuy nhiên, để sử dụng trên đường phố, người dùng sẽ phải chi ít nhất 1,12 triệu USD (khoảng 26,5 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Bentley Bentayga EWB bản trục cơ sở dài.

