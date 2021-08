Doanh số Hyundai giảm hơn 1500 xe trong tháng 7/2021 vì COVID-19

TC Motor vừa công bố kết quả bán hàng tháng 07/2021. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai đạt 4.031 xe, cộng dồn 7 tháng của năm 2021 đạt 38.066 xe. Với kết quả này, doanh số của TC Motor giảm gần 1.500 chiếc so với tháng liền kề trước đó.

Điều này không quá bất ngờ khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, dẫn đến khó khăn trong việc kinh doanh của Hyundai tại Việt Nam. Cụ thể, Hyundai Accent vẫn là mẫu xe tiếp tục có số lượng bán hàng tốt nhất với 983 xe đến tay khách hàng trong tháng 7, cộng dồn 10.932 xe. Với kết quả này, doanh số của Hyundai Accent giảm 388 chiếc so với tháng trước.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đầy khó khăn và có thể kéo dài, doanh số của TC Motor tháng 7/2021 chỉ đạt 4031 chiếc, giảm mạnh so với tháng trước.

Hiện nay, các hãng xe khác vẫn chưa công bố doanh số bán ra. Nhưng dự đoán, mẫu sedan hạng B của Hyundai khó có thể đánh bại được Toyota Vios để giành lại ngôi vương. Cũng ở tháng trước, Accent đã bán được 1.531 xe, kém khá xa Toyota Vios (2.014 xe) và đứng vị trí Top 3 trong 10 xe bán chạy nhất thị trường ô tô.

Hyundai SantaFe thế hệ mới được ra mắt tháng 5/2021 vẫn chứng tỏ sức hút khi có số lượng xe bán ra bám sát Accent với 912 xe, cộng dồn 6.360 xe. Doanh số của của mẫu xe này đã bị tụt 401 chiếc so với tháng trước đó nhưng vẫn bán chạy ở vị trí thứ 2 của Hyundai.

Vị trí thứ 3 thuộc về Huyndai Grand i10 2021. Trong tháng 7, mẫu xe hạng A này của Hyundai bán được 805 chiếc, giảm 178 xe so với tháng trước. Nhiều khả năng Grand i10 cũng sẽ lọt top 10 xe bán chạy nhất trong tháng. Mẫu xe này cung đã vừa chính thức giới thiệu thế hệ hoàn toàn mới của Grand i10 vào ngày 6/8/2021.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 07/2021.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Hyundai Tucson (326 chiếc), Hyundai Kona (302 chiếc) và Hyundai Elantra 117 chiếc.

Xét về con số, kết quả bán hàng tháng 7/2021 của Hyundai có sự sụt giảm so với các tháng trước đó do sự ảnh hưởng của Covid-19 khi lệnh giãn cách xã hội được thực hiện tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, tổng số xe Hyundai bán ra trong 7 tháng của năm 2021 vẫn có mức tăng trưởng 6,8% so với con số 35.620 xe của cùng kì năm 2020.