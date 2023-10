Video: Đánh giá chi tiết Honda BR-V 2023 tại Việt Nam.

Cụ thể, kết quả kinh doanh của tháng 9/2023 ở cả mảng xe máy và ôtô của Honda Việt Nam bán ra đạt 195.587 chiếc, tăng trưởng 24,3% so với tháng trước đó trong khi thấp hơn 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hãng không thông báo cụ thể các mẫu xe bán chạy nhất của mình trong tháng vừa qua.

Doanh số bán ôtô và xe máy Honda Việt Nam tháng 9/2023 tăng nhẹ.

Doanh số bán xe Honda Việt Nam cộng dồn năm tài chính 2023 (từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024) của mảng xe máy đạt 990.227 chiếc, vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda Việt Nam cũng thông báo lượng xe xuất khẩu của công ty đã đạt 16.223 chiếc.