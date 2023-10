Mazda CX-5 tiếp tục là lên đỉnh top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cùng TC Motor, Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander, Hyundai Accent, Toyota Vios, Ford Ranger, Kia Sonet, Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda BR-V, Ford Everest là 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2023. Trong tháng 9/2023, Mazda CX-5 bán ra 2.023 xe, tiếp tục dẫn đầu với số lượng xe tiêu thụ nhiều hơn so với Xpander 105 xe. So với tháng trước, doanh số Mazda CX-5 tăng khoảng 300 xe. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng cộng có 10.836 chiếc CX-5 được bàn giao, vượt qua Toyota Corolla Cross vươn lên đứng thứ 4 toàn thị trường về doanh số. So với tháng trước, thứ hạng Mitsubishi Xpander vẫn không đổi. Tuy nhiên với 1.918 xe bàn giao trong tháng 9, thì doanh số Xpander đã tăng hơn 200 xe so với tháng trước. Tính chung doanh số 9 tháng qua, Mitsubishi Xpander vẫn là vua doanh số với 14.187 xe bán ra. Kết quả kinh doanh tháng 9 của Hyundai Accent khá khả quan khi đạt doanh số 1.711 xe, tăng hơn 700 xe so với tháng trước. Kết quả trên đã giúp Accent vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tăng 3 bậc so với vị trí tháng trước. Kể từ đầu năm đến hết tháng 9, lượng xe Accent bàn giao đạt 11.540 xe và đứng thứ 2 toàn thị trường. Trong khi Toyota Corolla Cross giảm doanh số đột ngột thì Toyota Vios lại bất ngờ tăng tốc. Trong tháng 9, lượng xe Vios bán ra lên tới gần 1.500 xe, cao gấp 5 lần doanh số tháng trước. Nhờ vậy Vios đã trở lại và góp mặt top 10 xe bán chạy nhất thị trường sau nhiều tháng vắng mặt. Kể từ đầu năm đến nay, doanh số cộng dồn của Toyota Vios đạt 7.480 xe, xếp thứ 7 toàn thị trường. Trong tháng 9/2023, Ford Ranger đạt doanh số 1.347 xe, tăng hơn 300 xe so với tháng trước. Mặc dù tăng doanh số nhưng thứ hạng Ford Ranger trong top 10 lại giảm 1 bậc so với tháng trước và chỉ xếp vị trí thứ 5. Tính chung từ đầu năm, tổng doanh số Ford Ranger là 11.235 xe, xếp thứ 3 toàn thị trường. Tương tự như Ford Ranger thì Kia Sonet mặc dù tăng doanh số so với tháng trước gần 200 xe nhưng cũng giảm 1 bậc trên bảng xếp hạng. Với 1.125 xe bán ra trong tháng 9 thì Kia Sonet vẫn đang là mẫu xe ăn khách nhất của Kia tại Việt Nam. Doanh số cộn dồn kể từ đầu năm của Sonet đạt 7.656 xe, đứng thứ 6 toàn thị trường. Kia Seltos là mẫu xe thứ 2 của Kia góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9. Với 1.065 xe được bàn giao trong tháng, doanh số tháng của Kia Seltos đã tăng gần 100 xe so với tháng trước. Dẫu vậy vị trí tháng Kia Seltos vẫn không thay đổi trên bảng xếp hạng. Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh số Kia Seltos đạt 6.243 xe, là một trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Hyundai Creta với doanh số tăng vọt trong tháng 9 cũng đã được ghi tên trên bảng xếp hạng. Creta là đại diện thứ 2 của Hyundai góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng đối với thương hiệu xe Hàn khi thị trường chớm vào mùa cao điểm cuối năm. Ra mắt thị trường gần 2 tháng nhưng Honda BR-V đã nhanh chóng ghi danh trên bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất nhờ những chính sách ưu đãi, giảm giá bán... Với doanh số 793 xe, BR-V đã vượt qua những cái tên kỳ cựu như City và CR-V để trở thành mẫu xe Honda ăn khách nhất tháng 9 vừa qua. Với doanh số 743 xe, Ford Everest là mẫu xe cuối cùng góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất trong tháng 9/2023. Ford Everest là mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D tại thị trường Việt Nam hiện nay, bỏ xa các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai SantaFe hay Mitsubishi Pajero Sport. Cuộc Top 10 ôtô bán chạy nhất hứa hẹn sẽ còn gay cấn với nhiều bất ngờ hơn về cuối năm khi các đơn vị bán hàng đang gia tăng sức cạnh tranh bằng cuộc đua giảm giá sâu cho loạt sản phẩm. Video: Top 10 xe ôtô gia đình đáng mua nhất năm 2023.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cùng TC Motor, Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander, Hyundai Accent, Toyota Vios, Ford Ranger, Kia Sonet, Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda BR-V, Ford Everest là 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2023. Trong tháng 9/2023, Mazda CX-5 bán ra 2.023 xe, tiếp tục dẫn đầu với số lượng xe tiêu thụ nhiều hơn so với Xpander 105 xe. So với tháng trước, doanh số Mazda CX-5 tăng khoảng 300 xe. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng cộng có 10.836 chiếc CX-5 được bàn giao, vượt qua Toyota Corolla Cross vươn lên đứng thứ 4 toàn thị trường về doanh số. So với tháng trước, thứ hạng Mitsubishi Xpander vẫn không đổi. Tuy nhiên với 1.918 xe bàn giao trong tháng 9, thì doanh số Xpander đã tăng hơn 200 xe so với tháng trước. Tính chung doanh số 9 tháng qua, Mitsubishi Xpander vẫn là vua doanh số với 14.187 xe bán ra. Kết quả kinh doanh tháng 9 của Hyundai Accent khá khả quan khi đạt doanh số 1.711 xe, tăng hơn 700 xe so với tháng trước. Kết quả trên đã giúp Accent vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, tăng 3 bậc so với vị trí tháng trước. Kể từ đầu năm đến hết tháng 9, lượng xe Accent bàn giao đạt 11.540 xe và đứng thứ 2 toàn thị trường. Trong khi Toyota Corolla Cross giảm doanh số đột ngột thì Toyota Vios lại bất ngờ tăng tốc. Trong tháng 9, lượng xe Vios bán ra lên tới gần 1.500 xe, cao gấp 5 lần doanh số tháng trước. Nhờ vậy Vios đã trở lại và góp mặt top 10 xe bán chạy nhất thị trường sau nhiều tháng vắng mặt. Kể từ đầu năm đến nay, doanh số cộng dồn của Toyota Vios đạt 7.480 xe, xếp thứ 7 toàn thị trường. Trong tháng 9/2023, Ford Ranger đạt doanh số 1.347 xe, tăng hơn 300 xe so với tháng trước. Mặc dù tăng doanh số nhưng thứ hạng Ford Ranger trong top 10 lại giảm 1 bậc so với tháng trước và chỉ xếp vị trí thứ 5. Tính chung từ đầu năm, tổng doanh số Ford Ranger là 11.235 xe, xếp thứ 3 toàn thị trường. Tương tự như Ford Ranger thì Kia Sonet mặc dù tăng doanh số so với tháng trước gần 200 xe nhưng cũng giảm 1 bậc trên bảng xếp hạng. Với 1.125 xe bán ra trong tháng 9 thì Kia Sonet vẫn đang là mẫu xe ăn khách nhất của Kia tại Việt Nam. Doanh số cộn dồn kể từ đầu năm của Sonet đạt 7.656 xe, đứng thứ 6 toàn thị trường. Kia Seltos là mẫu xe thứ 2 của Kia góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 9. Với 1.065 xe được bàn giao trong tháng, doanh số tháng của Kia Seltos đã tăng gần 100 xe so với tháng trước. Dẫu vậy vị trí tháng Kia Seltos vẫn không thay đổi trên bảng xếp hạng. Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh số Kia Seltos đạt 6.243 xe, là một trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Hyundai Creta với doanh số tăng vọt trong tháng 9 cũng đã được ghi tên trên bảng xếp hạng. Creta là đại diện thứ 2 của Hyundai góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng đối với thương hiệu xe Hàn khi thị trường chớm vào mùa cao điểm cuối năm. Ra mắt thị trường gần 2 tháng nhưng Honda BR-V đã nhanh chóng ghi danh trên bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất nhờ những chính sách ưu đãi, giảm giá bán... Với doanh số 793 xe, BR-V đã vượt qua những cái tên kỳ cựu như City và CR-V để trở thành mẫu xe Honda ăn khách nhất tháng 9 vừa qua. Với doanh số 743 xe, Ford Everest là mẫu xe cuối cùng góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất trong tháng 9/2023. Ford Everest là mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D tại thị trường Việt Nam hiện nay, bỏ xa các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai SantaFe hay Mitsubishi Pajero Sport. Cuộc Top 10 ôtô bán chạy nhất hứa hẹn sẽ còn gay cấn với nhiều bất ngờ hơn về cuối năm khi các đơn vị bán hàng đang gia tăng sức cạnh tranh bằng cuộc đua giảm giá sâu cho loạt sản phẩm. Video: Top 10 xe ôtô gia đình đáng mua nhất năm 2023.