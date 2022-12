Đầu tư 15 triệu có thể bê rạp hát vào trong xe ôtô được không?

Video: Quy trình độ Combo “đáng đồng tiền bát gạo” DLS Performance giá 14.688 triệu đồng cho xe Toyota Camry cũ.

Hiện nay nhu cầu cải thiện âm thanh trên xe ôtô nguyên bản là khá phổ biến với nhiều người dân khi chất lượng đời sống ngày một nâng cao, nhất là ở các dòng ôtô phổ thông.

Thông thường các dòng ôtô phổ thông dưới 800 triệu đồng hoặc xe cũ, chất lượng âm thanh nguyên bản chỉ ở mức…nghe được. Đối với người có nhu cầu giải trí bằng âm thanh khi lái xe, hoặc người đã nghe quen các bộ dàn âm thanh lắp đặt ở nhà, chất lượng phát nhạc trên ôtô ảnh hưởng đến tâm lý khá nhiều. Vì thế, nếu tài chính chưa nhiều nhưng vẫn muốn lắp thêm loa bass hay treble, thi công ở những cửa hàng thiếu chuyên môn, dễ dẫn đến chất lượng không tương xứng.

Nếu muốn cải thiện chất lượng nghe nhạc trên xe ôtô nguyên bản nhưng sợ tốn kém, người dùng có thể tìm đến một số bộ combo âm thanh xe hơi được thiết kế riêng cho nhu cầu.

Theo các chuyên gia âm thanh ôtô, mấu chốt của chiếc xe chơi nhạc hay thì ngoài “đồ” chất lượng chiếm 40% thì người thiết kế phương án thi công và chọn lựa vật liệu, trang bị sẽ quyết định tới 60% kết quả còn lại.

Vậy liệu có giải pháp “ngon bổ rẻ” nào thay đổi âm thanh cho chiếc xe mà không ảnh hưởng đến thiết kế “zin” cũng như quá “hại ví”? Câu trả lời chính là các Combo (bộ) âm thanh xe hơi cho người mới chơi.

Điển hình trong các Combo “đáng đồng tiền bát gạo” trên thị trường hiện này là DLS Performance giá 14.688 triệu đồng.

DLS là thương hiệu âm thanh hi-end lâu đời của Thụy Điển (thành lập từ 1970), nổi tiếng với những sản phẩm có chất âm ấm áp với các dải trung cao mềm mại, phù hợp cho nhiều dòng ô tô.

Hiện tại, bộ DLS Performance chưa đến 15 triệu đồng đang tiêu thụ khá mạnh trên thị trường, bao gồm loa phân tần DLS MK6.2i, loa đồng trục DLS M226, và loa Sub điện DLS ACW10. Ưu điểm của bộ loa này là thiết kế dễ lắp đặt cho tất cả các dòng xe từ 5 đến 7 chỗ, không thay đổi thiết kế sẵn có bên trong nội thất và thời gian thi công nhanh.

Theo anh Chu Văn Thưởng, chủ Scar Workshop – Hanoi Car Audio, càng gần cuối năm, nhu cầu lắp bộ DLS Performance tăng lên trông thấy vì với giá hợp lý nhưng đã cải thiện khác biệt chất lượng thẩm âm.

Scar Workshop – Hanoi Car Audio độ âm thanh cho chiếc chiếc xe sedan Toyota Camry 2.4 đời 2010.

Điều này có thể thấy rõ ngay trên chiếc Toyota Camry 2.4 đời 2010 mà Scar Workshop mới vừa thi công cách đây vài ngày. Trên chiếc sedan đã 12 năm tuổi có giá bán chưa đến 400 triệu này, chủ muốn “dọn” nội thất tinh tươm và cải thiện chất lượng âm thanh. Vì vậy, nếu đắp lên cấu hình âm thanh “khủng” sẽ hơi phung phí nên Combo DLS Performance sẽ là lựa chọn phù hợp.

Để cải thiện chất âm thanh, trước khi lắp đặt không thể thiếu là cách âm chống ồn cho xe. Thường với các dòng xe phổ thông, tôn vách cửa chưa có các vật liệu chống ồn, khi di chuyển tốc độ kết hợp gió tạo nên độ ồn từ môi trường vọng vào trong xe.

“Khi dán tấm chống ồn phục vụ độ âm thanh, ngoài chống ồn thông thường thì mục đích dán lên cánh cửa vô hình chung tạo thành một thùng loa. Khi dòng điện qua loa, màng loa tạo nên dao động tạo sóng âm thanh và sóng này dội vào vách cửa cũng tạo nên dao động ngược lại, nếu cả hai cùng tần số thì sẽ tạo ra âm thanh chuẩn, còn nếu bị mất dải bass (dưới 150 Hz), sẽ khiến người nghe cảm thấy khó chịu”, anh Thưởng cho biết.

Trong độ âm thanh thì dải bass rất quan trọng đối với người có chi phí thấp nhưng yêu cầu về dải trung dải cao không quá khắt khe.

Chiếc Toyota Camry được dán tấm chống ồn Damping X3 của hãng STEG - đã tham dự khá nhiều cuộc thi EMMA ở châu Á. Tấm dán này gồm hai chất liệu miếng nhôm và cao su non và hiện đang được Scar Workshop – Hanoi Car Audio tặng kèm dán hai cánh cửa trước khi dùng gói Combo DLS Performance.

Nhiều người thường thắc mắc sau một thời gian sử dụng thì các tấm dán sẽ bị chảy, bốc mùi, nhưng đó là với các loại tấm chống ồn trôi nổi trên thị trường, riêng với Damping X3 của hãng STEG đều đạt các chỉ tiêu chất lượng ROHS không ảnh hưởng tới người dùng. Ví dụ mức Cadmium với mức maximum 100mg/kg thì tấm này chỉ có 10 mg/kg.

Trong độ âm thanh thì dải bass rất quan trọng đối với người có chi phí thấp nhưng yêu cầu về dải trung dải cao không quá khắt khe. Thường loa theo xe các dải bass hay thiếu hoặc có nhưng mỏng, khi bổ sung loa Sub sẽ có âm thanh đầy đặn, phù hợp cho xe 5 chỗ tới 7 chỗ. Trong gói Combo thì loa Sub DLS với giá bán lẻ 7,5 triệu hoàn toàn đáp ứng được. Vị trí loa này lắp ở dưới gầm ghế lái phụ với diện tích nhỏ, gần như không ảnh hưởng đến không gian trên xe.

Trong gói Combo thì loa Sub DLS với giá bán lẻ 7,5 triệu hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Tuy nhiên, anh Thưởng cũng lưu ý các chủ xe khi lắp đặt thêm loa Sub cần lưu ý về chất lượng đi dây điện. “Để an toàn cho hệ thống loa Sub mới, bộ phận cầu chì cần được hiệu chỉnh lại, được đi bằng dây cách điện chuẩn kỹ thuật với khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn EMMA”, anh Thưởng cho biết.