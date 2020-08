Đấu giá Porsche 911 GT3 phiên bản xe đua "cực hiếm"

Một chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 Cup PCA Edition hiếm hoi đang được mang ra đấu giá tại trang Bring A Trailer với tình trạng khá hoàn hảo. Porsche 911 GT3 Cup PCA Edition được ra mắt cách đây 2 năm và dành riêng cho câu lạc bộ Porsche tại Mỹ. Chỉ có 5 chiếc 911 Cup PCA Edition được sản xuất và chiếc xe được mang ra đấu giá chỉ mới chạy khoảng 3 giờ tại trường đua Circuit of the Americas. Sự khác biệt rõ ràng nhất ở thiết kế bên ngoài giữa một chiếc siêu xe Porsche 911 tiêu chuẩn với Porsche 911 GT3 Cup PCA Edition là cánh gió sau làm từ sợi carbon và bộ chia gió trước được thiết kế lại. 911 GT3 PCA Edition sở hữu màu sơn trắng ngoại thất cùng những chi tiết trang trí màu xanh tương phản. Mâm xe là loại khóa trung tâm kích thước 18 inch, đi kèm là bộ lốp Hoosier 275/35 (trước) và 315/40 (sau). Hệ thống treo trước là loại MacPherson có thể điều chỉnh, phía sau là loại treo đa liên kết. Porsche trang bị cho mẫu xe này kẹp phanh 6 piston ở phía trước và 4 piston ở phía sau. Porsche 911 GT3 Cup PCA Edition có khoang nội thất tối giản, chỉ được trang bị một ghế ngồi cho tay đua. Vô lăng dạng D-cut được bọc da lộn với nút nhấn điều chỉnh đèn, radio liên lạc, giới hạn tốc độ vào đường pit... Màn hình tốc độ dạng LCD đến từ Cosworth. Ghế ngồi của tay đua là loại carbon của hãng Recaro danh tiếng, cabin xe được bảo vệ bởi bộ khung đạt tiêu chuẩn FIA cùng hệ thống dập lửa giúp đảm bảo sự an toàn cho người ngồi bên trong. Cung cấp sức mạnh cho chiếc xe đua này là khối động cơ 6 xy-lanh 4.0L, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 485 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp. Hiện tại chiếc Porsche 911 GT3 Cup PCA Edition đã được đặt giá 160.000 USD, tương đương 3,7 tỷ đồng. Giá xe Porsche 911 GT3 bản xe đua này vẫn rẻ hơn khá nhiều so với một chiếc Porsche 911 Carrera đang được bán tại Việt Nam (6,92 đến 8,24 tỷ đồng)

