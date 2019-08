Dàn xe tải VEAM tồn kho trị giá 1200 tỷ tại Việt Nam

Thông tin tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và các đơn vị chức năng của Bộ Công thương, ông Bùi Quang Chuyện, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) cho biết, 6 tháng 2019, nhiều chỉ tiêu của Tổng công ty chưa đạt, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thấp hơn cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu sản xuất công nghiệp mới đạt 38% kế hoạch và giảm 6% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, nếu tính riêng các công ty con (trừ liên doanh) doanh thu vẫn tăng 1% và đạt 45% kế hoạch năm. Khó khăn chủ yếu là ở sản xuất công ty mẹ khi thị trường tiêu thụ ôtô tải VEAM sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ giảm mạnh, chỉ đạt 1/3 kế hoạch năm và bằng 1/4 so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu sản xuất công nghiệp mới của VEAM chỉ đạt 38% kế hoạch và giảm 6% so với cùng kỳ 2018 (Ảnh minh hoạ).

Được biết, nhóm 4 công ty gồm: DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMECO chiếm 89% doanh thu sản xuất công nghiệp, đạt 44% kế hoạch năm và có sự tăng trưởng chung 3%.

Có tới 4/5 đơn vị có 100% vốn của VEAM gặp khó khăn (trừ Diesel Sông Công), chủ yếu là các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp. Nguyên nhân của thực tế này là do những khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, không khai thác được năng lực đầu tư.

Dù vậy, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của Công ty mẹ đạt 7.019 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận này chủ yếu là doanh thu tài chính từ lợi nhuận, cổ tức được chia của các khoản đầu tư tài chính tăng mạnh (39%), tiền lãi của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

VEAM đang tồn kho lượng lớn xe tải (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo của lãnh đạo Tổng công ty, khó khăn chủ yếu nằm tại công ty mẹ và một số công ty thành viên khi nhiều doanh nghiệp thành viên kinh doanh bị lỗ, dẫn tới mất cân đối tài chính.