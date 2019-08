Những mẫu xe mui trần siêu tốc nên thử một lần trong đời

Siêu xe mui trần Aston Martin DBS Superleggera Volante. Động cơ 12V, công suất 715 mã lực giúp chiếc mui trần đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Đây cũng là siêu xe mui mềm nhanh nhất của Aston Martin. Tất nhiên, số tiền người mua chi ra không mềm chút nào – 350.000 USD. Audi R8 Spyder V10 Plus. Trong số xe mui trần tốc độ nhanh nhất hiện nay, R8 Spyder V10 Plus có giá tương đối hợp lý – chỉ 208.100 USD. Xe được trang bị khối động cơ V10 cho tốc độ tối đa 328 km/h. Lamborghini Aventador SV Roadster. Nếu bạn không thích sự phức tạp của xe Aston Martin, hay sự nhàm chán của xe Đức, Lamborghini Aventador SV Roadster với màu sắc sặc sỡ sẽ là gợi ý không tồi. Tốc độ tối đa của xe là 349 km/h nhờ sức mạnh động cơ V12 6.5L. Chevrolet Corvette ZR1 Convertible. Với giá rẻ giật mình – 125.000 USD, chiếc mui trần với động cơ đặt giữa này dành cho dân đam mê tốc độ nhưng có túi tiền không quá dày. Tốc độ tối đa của xe là 340 km/h. Bentley Continental GT Convertible. Nếu bạn muốn một chiếc mui trần phóng với tốc độ trên 322 km/h mà vẫn tiện nghi, phong cách, có lẽ chỉ Bentley Continental GT Convertible mới có thể đáp ứng được. Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Nếu bạn muốn một chiếc xe thể thao mui trần 4 chỗ, mui có thể gập được và tốc độ trên 322 km/h, Porsche 911 Turbo S Cabriolet sẽ mang lại trải nghiệm rất khác so với Bentley Continental GT Convertible. Bản S đạt tốc độ tối đa 330 km/h, hơn bản Turbo tiêu chuẩn (319 km/h). Pagani Huayra Roadster BC. Chiếc mui trần này vừa lộ diện chỉ với 40 xe được sản xuất, giá bán 3,5 triệu USD. Tốc độ tối đa của xe là 338 km/h. Noble M600 Speedster. Nếu bạn muốn xe mui trần khác với truyền thống, Noble M600 Speedster với tốc độ 362 km/h xem ra là khởi đầu không thể hợp lý hơn. Sức mạnh có được nhờ động cơ tăng áp kép V8 4.4L do Judd cung cấp. Hãng này chuyên cung cấp động cơ cho xe đua F1. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Ít ai có thể trải nghiệm tốc độ tối đa của cỗ xe mui trần này. Khi không có mui, siêu xe của Bugatti có thể phóng với tốc độ 409 km/h. Hennessey Venom GT Spyder. Chỉ 6 chiếc được sản xuất, sử dụng động cơ tăng áp kép Corvette V8 cho tốc độ tối đa lên tới 428 km/h. Koenigsegg Agera RS. “Khủng” nhất phải kể đến siêu xe mui trần này. Động cơ tăng áp kép V8 5.0L, công suất 1.144 mã lực cung cấp sức mạnh cho Koenigsegg Agera RS phóng ở tốc độ không thể tưởng tượng nổi – 447 km/h.

