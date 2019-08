YouTuber tặng siêu xe Lamborghini Huracan 6,7 tỷ đồng cho bạn

David Dobrik - một trong những vlogger nổi tiếng nhất trên YouTube hiện nay với hơn 13 triệu người theo dõi kênh - đã khiến người bạn thân Heath Hussar không cầm được nước mắt vì một món quà bất ngờ. Theo đó, YouTuber trẻ tuổi này đã tặng một chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Evo Spyder "mới toanh" cho người bạn thân của mình. Được biết, YouTuber Dobrik không tự bỏ tiền túi ra mua chiếc siêu xe mui trần này. Thay vào đó, đây là chiếc Lamborghini Huracan Evo Spyder mà đối tác EA Sports tặng cho Dobrik vì hợp đồng quảng cáo trong vlog dài 4 đến 5 phút của YouTuber này. Giá xe Lamborghini Huracan Evo Spyder này được bán ra khởi điểm khoảng 287.400 USD (tương đương 6,6 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ. Thay vì giữ chiếc siêu xe lại cho bản thân, Dobrik đã quyết định tặng chiếc Lamborghini Huracan Evo Spyder cho người bạn thân của mình. Một phần nguyên nhân của hành động này là do Dobrik hiện đã sở hữu một chiếc siêu xe Ferrari. Mặt khác, YouTuber trẻ tuổi nghĩ rằng người bạn thân sẽ cần chiếc siêu xe hơn mình. Bản thân Hussar - bạn thân của Dobrik - cũng là một YouTuber nổi tiếng với khoảng 2 triệu người theo dõi kênh. Khi biết mình được tặng chiếc siêu xe Lamborghini Huracan Evo Spyder, Hussar đã không thể tin vào mắt mình và cảm động đến mức bật khóc. "Cảm ơn bạn từ tận đáy lòng", Hussar viết trên Twitter. "Điều này thực sự cứ như là mơ vậy". Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Dobrik tặng xe cho bạn bè. Trước đó, YouTuber này từng tặng những chiếc xe điện hạng sang Tesla "đập hộp" cho đội ngũ làm vlog cùng mình là Jason Nash, Alex Ernst và Natalie Mariduena. Ra mắt tại triển lãm Geneva 2019, Lamborghini Huracan Evo Spyder sở hữu khối động cơ xăng V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Nhờ đó, siêu xe mui trần này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,1 giây, chậm hơn 0,2 giây so với bản Coupe nhưng lại nhanh hơn 0,3 giây so với Lamborghini Huracan Spyder. Video: Xem sức mạnh của siêu xe Lamborghini Huracan Evo Spyder.

