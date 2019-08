BMW 3 Series M Sport Plus Edition mới từ 1,13 tỷ đồng

M Sport Plus Edition có sẵn cho cả 3 Series Sedan và 3 Series Touring, xe có nhiều tính năng hơn một chiếc BMW 3 Series M Sport thông thường, bao gồm cả màu sơn lẫn các chi tiết trang trí ngoại thất. Cụ thể, BMW 3 Series M Sport Plus Edition được trang bị các bánh xe hợp kim RFT Jet Black 19 inch thể thao và có thể hoàn thiện trong ba lựa chọn sơn thân xe độc đáo là: xám Dravit Grey, xanh dương Tanzanite Blue, và xám Oxide Grey. Đối với nội thất, phiên bản đặc biệt mới của 3 Series sở hữu nhiều yếu tố làm đẹp bằng nhôm đánh bóng cao cũng như các dây đai an toàn M. Bên cạnh đó, xe cũng được nâng cấp về hệ thống treo M Sport Differential và Adaptive M Suspension, phanh thể thao M Sport Braking, và hệ thống lái biến thiên linh hoạt Variable Sport Steering. Tất nhiên, BMW 3 Series M Sport Plus Edition cũng được cung cấp đầy đủ các thành phần M Sport, bao gồm bodykit M mạnh mẽ, các điểm nhấn Shadowline, ký hiệu M ở hai bên sườn, nội thất bọc da Vernasca, ghế thể thao có sưởi, vô lăng bọc da M, trần Anthracite, buồng lái BMW Live Cockpit Professional và gói kết nối Connected Package Professional. Tại Anh, 3 Series M Sport mới có sẵn với 5 cấu hình truyền động, trong đó 320d và 320d xDrive sử dụng máy dầu diesel 2.0L 4 xi-lanh cho 187 mã lực, còn 330d và 330d xDrive dùng động cơ dầu diesel 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng 261 mã lực. Các lựa chọn máy xăng bao gồm đơn vị 2.0L 4 xi-lanh 181 mã lực cho 320i/320i xDrive, và loại 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng 254 mã lực cho bản 330i. Cuối cùng, khách hàng có thể chọn mua phiên bản 330e trang bị hệ truyền động hybrid mạnh 288 mã lực. Theo kế hoạch, xe sẽ được bán ra ở Anh vào tháng 10 năm nay với giá BMW 3 Series Sedan M Sport Plus Edition niêm yết từ 39.965 bảng Anh (tương đương 1,13 tỷ đồng), trong khi đó bản 3 Series Touring M Sport Plus Edition đã có thể được mua ngay trong tháng 7 này với giá 42.635 bảng Anh (khoảng 1,21 tỷ đồng). Video: Chi tiết BMW M340i M Performance 2020 mới.

M Sport Plus Edition có sẵn cho cả 3 Series Sedan và 3 Series Touring, xe có nhiều tính năng hơn một chiếc BMW 3 Series M Sport thông thường, bao gồm cả màu sơn lẫn các chi tiết trang trí ngoại thất. Cụ thể, BMW 3 Series M Sport Plus Edition được trang bị các bánh xe hợp kim RFT Jet Black 19 inch thể thao và có thể hoàn thiện trong ba lựa chọn sơn thân xe độc đáo là: xám Dravit Grey, xanh dương Tanzanite Blue, và xám Oxide Grey. Đối với nội thất, phiên bản đặc biệt mới của 3 Series sở hữu nhiều yếu tố làm đẹp bằng nhôm đánh bóng cao cũng như các dây đai an toàn M. Bên cạnh đó, xe cũng được nâng cấp về hệ thống treo M Sport Differential và Adaptive M Suspension, phanh thể thao M Sport Braking, và hệ thống lái biến thiên linh hoạt Variable Sport Steering. Tất nhiên, BMW 3 Series M Sport Plus Edition cũng được cung cấp đầy đủ các thành phần M Sport, bao gồm bodykit M mạnh mẽ, các điểm nhấn Shadowline, ký hiệu M ở hai bên sườn, nội thất bọc da Vernasca, ghế thể thao có sưởi, vô lăng bọc da M, trần Anthracite, buồng lái BMW Live Cockpit Professional và gói kết nối Connected Package Professional. Tại Anh, 3 Series M Sport mới có sẵn với 5 cấu hình truyền động, trong đó 320d và 320d xDrive sử dụng máy dầu diesel 2.0L 4 xi-lanh cho 187 mã lực, còn 330d và 330d xDrive dùng động cơ dầu diesel 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng 261 mã lực. Các lựa chọn máy xăng bao gồm đơn vị 2.0L 4 xi-lanh 181 mã lực cho 320i/320i xDrive, và loại 3.0L 6 xi-lanh thẳng hàng 254 mã lực cho bản 330i. Cuối cùng, khách hàng có thể chọn mua phiên bản 330e trang bị hệ truyền động hybrid mạnh 288 mã lực. Theo kế hoạch, xe sẽ được bán ra ở Anh vào tháng 10 năm nay với giá BMW 3 Series Sedan M Sport Plus Edition niêm yết từ 39.965 bảng Anh (tương đương 1,13 tỷ đồng), trong khi đó bản 3 Series Touring M Sport Plus Edition đã có thể được mua ngay trong tháng 7 này với giá 42.635 bảng Anh (khoảng 1,21 tỷ đồng). Video: Chi tiết BMW M340i M Performance 2020 mới.