Đại lý nhận cọc Honda CR-V lắp ráp từ 1,1 tỷ đồng?

Hơn 2 năm sau khi đưa thế hệ thứ 5 của Honda CR-V về Việt Nam, sắp tới hãng xe Nhật Bản sẽ tiếp tục giới thiệu tới thị trường Việt phiên bản nâng cấp 2020 (facelift) của mẫu xe này. Thay vì nhập khẩu Thái Lan, Honda CR-V 2020 mới sẽ được lắp ráp trong nước, hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2020 do Chính phủ ban hành. Thời điểm ra mắt chính thức sẽ vào 30/7/2020. Hiện tại, hãng chưa niêm yết giá bán đối với mẫu CUV 7 chỗ mới này.

Mẫu xe mới Honda CR-V lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản (bao gồm L, G, E) cùng 5 lựa chọn màu ngoại thất (Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Titan mạnh mẽ, Đen ánh độc tôn, Xanh đậm cá tính). Được biết, Việt Nam sẽ là thị trường đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á giới thiệu tới công chúng Honda CR-V 2020. Trước đó, thị trường Mỹ cũng đã đón nhận mẫu xe mới này vào cuối tháng 11/2019 với cấu hình 5 chỗ ngồi.

Mẫu xe mới CR-V sẽ được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản (bao gồm L, G, E) cùng 5 lựa chọn màu ngoại thất (Trắng ngà tinh tế, Ghi bạc thời trang, Titan mạnh mẽ, Đen ánh độc tôn, Xanh đậm cá tính).

Tham khảo một số đại lý tại khu vực TP. HCM và Hà Nội đã bắt đầu nhận đặt cọc Honda CR-V 2020 với giá 1,1 tỷ đồng song đây chỉ là mức giá tạm tính. Giá bán xe chính thức sẽ được công bố vào ngày ra mắt 30/7/2020. Với mức giá này, Honda CR-V 2020 tiếp tục là mẫu xe có giá bán đắt đỏ nhất phân khúc CUV tại thị trường Việt. Theo nguồn tin từ đại lý, khách hàng đặt cọc xe từ bây giờ sẽ nhận xe ngay trong tháng 8/2020.

Ở phiên bản nâng cấp 2020, Honda CR-V sẽ được trang bị thêm nhiều tính năng hiện đại vượt trội, đặc biệt là công nghệ an toàn khi sở hữu Camera quan sát làn đường (Honda LaneWatch) và gói Honda SENSING, bao gồm các hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) và hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).

Ở phiên bản nâng cấp 2020, Honda CR-V sẽ được trang bị thêm nhiều tính năng hiện đại vượt trội, đặc biệt là công nghệ an toàn.

Về tiện nghi nội thất, Honda CR-V 2020 cũng được bổ sung thêm một số trang bị như sạc không dây và cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay. Ngoại thất xe cũng được tinh chỉnh nhẹ với lưới tản nhiệt sơn đen thay cho dải chrome to bản, bộ mâm 5 chấu mới, cản trước góc cạnh hay viền chrome bao bọc cụm đèn sương mù.

Cung cấp sức mạnh cho Honda CR-V 2020 vẫn tiếp tục là khối động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, cho công suất cực đại 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp. Hiện tại, Honda CR-V đang cạnh tranh với Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail,... trong phân khúc CUV tại thị trường Việt.