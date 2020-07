Soi dàn xe “khủng” xuất hiện trong các MV của rapper Binz

Lê Nguyễn Trung Đan hay còn được biết đến rộng rãi hơn qua nghệ danh Binz, là một rapper khá nổi tiếng tại Việt Nam. Trong các MV không khó để giới mê xe bắt gặp những mẫu xe khủng từ môtô, xe thể thao độ, xe cơ bắp... thậm chí cả siêu xe của Binz. Mới đây, anh xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng trong MV Hello có sự góp mặt của BMW i8 và Ferrari 458 Italia độ Liberty Walk. Gần đây nhất, để quảng cáo cho MV "Bigcityboi", Fan cũng như bạn bè của Binz còn huy động nhiều chiếc xe môtô phân khối lớn đến từ các thương hiệu như Harley-Davidson, Ducati hay những chiếc xe thể thao độ khá ngầu lượn lờ đường phố Hà Nội. Ở ngoài đời, rapper Binz rất hay bị bắt gặp trên chiếc xe thể thao cổ mang tên Mercury Cougar. Chiếc xe này nguyên bản có màu đỏ nhưng hiện đã được cho thay áo sang màu ghi xám và cũng xuất hiện trong MV mới nhất "Bigcityboi" của Binz. Hiện chiếc xe này mang màu hồng. Trong 2 MV là "Bigcityboi" và "Quên Anh Đi" của Binz có sự góp mặt của chiếc xe Mercury Cougar. Đến MV "Ok", Binz lại xuất hiện cùng chiếc xe VinFast LUX SA2.0. Binz thực hiện MV "Sofar" ở tận trời tây với bối cảnh là các góc quay tại Los Angeles cùng đội ngũ những người làm phim trẻ của Hollywood và điểm nhấn chính là chiếc xe thể thao Dodge Challenger.Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 xuất hiện trong MV "Nguyên team đi vào hết" Ngoài ra còn có mẫu xe mô tô của Ducati. Hai chiếc xe mô tô phân khối lớn hầm hố đến từ thương hiệu Harley-Davidson Một chiếc Hyundai Genesis độ body kit thân rộng mang biển Hà Nội Mitsubishi Lancer Evolution Chevrolet Camaro Và một chiếc Mercedes-Benz A45 AMG. Video: MV Hello có sự góp mặt của BMW i8 và Ferrari 458 Italia.

Lê Nguyễn Trung Đan hay còn được biết đến rộng rãi hơn qua nghệ danh Binz, là một rapper khá nổi tiếng tại Việt Nam. Trong các MV không khó để giới mê xe bắt gặp những mẫu xe khủng từ môtô, xe thể thao độ, xe cơ bắp... thậm chí cả siêu xe của Binz. Mới đây, anh xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng trong MV Hello có sự góp mặt của BMW i8 và Ferrari 458 Italia độ Liberty Walk . Gần đây nhất, để quảng cáo cho MV "Bigcityboi", Fan cũng như bạn bè của Binz còn huy động nhiều chiếc xe môtô phân khối lớn đến từ các thương hiệu như Harley-Davidson, Ducati hay những chiếc xe thể thao độ khá ngầu lượn lờ đường phố Hà Nội. Ở ngoài đời, rapper Binz rất hay bị bắt gặp trên chiếc xe thể thao cổ mang tên Mercury Cougar. Chiếc xe này nguyên bản có màu đỏ nhưng hiện đã được cho thay áo sang màu ghi xám và cũng xuất hiện trong MV mới nhất "Bigcityboi" của Binz. Hiện chiếc xe này mang màu hồng. Trong 2 MV là "Bigcityboi" và "Quên Anh Đi" của Binz có sự góp mặt của chiếc xe Mercury Cougar. Đến MV "Ok", Binz lại xuất hiện cùng chiếc xe VinFast LUX SA2.0 . Binz thực hiện MV "Sofar" ở tận trời tây với bối cảnh là các góc quay tại Los Angeles cùng đội ngũ những người làm phim trẻ của Hollywood và điểm nhấn chính là chiếc xe thể thao Dodge Challenger. Siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 xuất hiện trong MV "Nguyên team đi vào hết" Ngoài ra còn có mẫu xe mô tô của Ducati. Hai chiếc xe mô tô phân khối lớn hầm hố đến từ thương hiệu Harley-Davidson Một chiếc Hyundai Genesis độ body kit thân rộng mang biển Hà Nội Mitsubishi Lancer Evolution Chevrolet Camaro Và một chiếc Mercedes-Benz A45 AMG. Video: MV Hello có sự góp mặt của BMW i8 và Ferrari 458 Italia.