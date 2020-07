Honda CR-V 2020 lắp ráp Việt Nam từ khoảng 1,1 tỷ đồng?

Dự kiến, vào ngày 30/7/2020 tới đây Honda Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu CR-V 2020 mới tại Hà Nội. Đúng như những gì nhiều người mong chờ, Honda CR-V 2020 lắp ráp trong nước sẽ được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn chủ động nằm trong gói Honda Sensing hiện đại. Honda Sensing trên CR-V 2020 là một gói trang bị an toàn chủ động bao gồm 5 tính năng quan trọng gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) hỗ trợ cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại. Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) hỗ trợ người lái xe đi đêm với khả năng tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tuỳ thuộc tình trạng giao thông. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) giúp duy trì tốc độ được cài đặt sẵn và duy trì khoảng cách an toàn với xe đi phía trước ở mọi dải tốc độ. Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) sẽ cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường. Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) sẽ hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường. Bên cạnh đó, Honda CR-V 2020 còn được trang bị camera quan sát làn đường (Honda Lane Watch) tương tự như người anh em Accord để giúp cải thiện tầm nhìn của người lái. Không chỉ an toàn, Honda CR-V 2020 sắp ra mắt Việt Nam còn tiện nghi hơn khi được bổ sung công nghệ sạc không dây và cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay. Trong khi đó, động cơ của Honda CR-V 2020 vẫn được giữ nguyên khối là loại 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, cùng với hộp số vô cấp CVT. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tối đa 188 mã lực ở vòng tua 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm ở vòng tua sớm 2.000-5.000 vòng/phút. Khi có mặt trên thị trường Việt Nam, Honda CR-V 2020 sẽ có 3 phiên bản là L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc, bao gồm Trắng ngà, Ghi bạc, Xám titan, Đen ánh và Xanh đậm. Chưa hết, theo tin đồn, Honda CR-V 2020 còn có thêm phiên bản LSE với phong cách thể thao, có thể sẽ ra mắt sau. Như vậy, với việc trở lại dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam, CR-V 2020 sẽ giúp khách hàng trong nước mua xe với giá bán hợp lý hơn cũng như ưu đãi giảm 50% phí trước bạ khi đăng ký xe mới. Tuy nhiên, vì xe có thêm hàng loạt các tính năng an toàn hiện đại nên giá xe Honda CR-V 2020 bản cao cấp nhất cũng được dự đoán sẽ rơi vào khoảng 1,1 - 1,2 tỷ đồng. Video: Chi tiết Honda CR-V 2020 thế hệ thứ 5.

