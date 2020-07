Mitsubishi Pajero Sport 2020 bản đặc biệt, từ 1,13 tỷ đồng

Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition 2020 hứa hẹn đem đến ngoại hình độc đáo và nam tính hơn cho các khách hàng. Nhất là ở những chi tiể trang trí màu đen. Theo đó, một số điểm mới của bản Elite Edition so với bản thông thường tại Thái là: Lưới tản nhiệt đen; Logo PAJERO SPORT trên nắp xe, thảm sàn; Logo Elite Edition ở đuôi xe; Ống xả viền thép không gỉ; Bộ mâm 18 inch hợp kim màu đen; Set trang trí cản trước và sau màu đen; Thanh giá nóc màu đen; Cánh gió sau màu đen; Đuôi cá mập trang trí màu đen; Ốp cửa màu nâu; Ghế da nâu; Camera DVR trước... Không có thay đổi gì về động cơ ở phiên bản nâng cấp này, Pajero Sport 2020 mới vẫn sử dụng động cơ Dầu 4cyl 2.4L VG Turbo (mã 4N15) cho công suất tối đa 178 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430Nm có được tại 2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (2WD) hoặc bốn bánh (4WD - Super Select 4WD-II + có khoá vi sai) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8AT). Xe vẫn sở hữu các tính năng an toàn và hỗ trợ lái gồm: Hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), bên cạnh kiểm soát hành trình chủ động (Active Cruise Control), cảnh báo điểm mù (BSM), phanh tự động khẩn cấp (AEB), camera quan sát xung quanh xe (AVM – Around View Monitor), khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và 7 túi khí. Phiên bản đặc biệt này vẫn đi cùng chính sách bảo hành 5 năm/ 100.000 km của hãng. Giá xe Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition tại Thái Lan như sau: 2.4 GT-Premium 2WD Elite Edition: 1.524.000 baht (1,13 tỷ đồng); 2.4 GT-Premium 4WD Elite Edition: 1.629.000 baht (1,21 tỷ đồng) Tại Thái Lan, Mitsubishi Pajero Sport 2020 được bán ra tổng cộng 3 phiên bản GT (2WD), GT-Premium (2WD) và GT-Premium (4WD). Sự xuất hiện thêm 2 bản Elite này sẽ khiến cho các khách hàng ở Thái có nhiều lựa chọn hơn nữa. Tại Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport phiên bản nâng cấp facelift 2020 đã bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Hà Nội từ lâu nhưng vẫn chưa được giới thiệu chính thức. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Mitsubishi Việt Nam đến giờ vẫn còn lấp lửng thời gian ra mắt của dòng xe này.Video: Giới thiệu Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition 2020 mới.

