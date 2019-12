Đại gia Việt "khui công" dàn SUV hơn 60 tỷ cuối năm 2019

Khá bất ngờ là càng về gần cuối năm 2019, số lượng siêu xe và SUV hạng sang được mở công tại Việt Nam khá nhiều. Đỉnh điểm là có đến 4 chiếc xe SUV hạng sang tiền tỷ được mở công trong sáng ngày 27/12/2019. Trước đó một tuần là cặp đôi siêu xe mui trần Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster và McLaren 720S Spider. 4 chiếc xe SUV hạng sang này chia đều cho Mercedes-AMG G63 đời mới và Range Rover SVAutobiography 2019, mỗi dòng xe đều có hai chiếc. Tổng giá trị cho lô hàng này được dự đoán không dưới 60 tỷ đồng. Range Rover SVAutobiography 2019 chính là phiên bản sang và đắt đỏ nhất của hãng xe LandRover tại thị trường Việt Nam. Mức giá xe Range Rover SVAutobiography 2019 tại Việt Nam có thể hơn 17,5 tỷ đồng. Thiết kế của Range Rover SVAutobiography 2019 so với đời cũ có sự khác biệt ở đèn pha Full LED, đèn hậu cũng được thiết kế lại. Khá đáng tiếc là Range Rover SVAutobiography 2019 sử dụng ống xả vuông vức thay cho cặp ống xả tròn ở đời cũ. Dòng chữ Range Rover phía trước đầu xe cũng không được dập chìm. Ngoại hình của Range Rover SVAutobiography 2019 so với các phiên bản Range Rover đời 2018 đang có mặt tại Việt Nam có sự khác biệt ở logo SVAutobiography phía đuôi xe, ở giữa hai cửa xe là logo Special Vehicle. Mỗi chiếc xe có thêm cặp ly khắc dòng chữ SVAutobiography. Thuộc phiên bản bốn chỗ ngồi, vì thế, hai chiếc Range Rover SVAutobiography 2019 mới về Việt Nam có hàng ghế sau độc lập, thương gia với bệ đỡ chân kèm chức năng sưởi và điều chỉnh 22 hướng khác nhau. Bên trong khoang lái của Range Rover SVAutobiography 2019 còn có các trang bị nổi bật như hệ thống giải trí InControl Touch Pro Duo sử dụng 2 màn hình cảm ứng 10 inch trên bảng điều khiển trung tâm. Hàng ghế sau có thêm 2 màn hình giải trí, đồng hồ Zenith, bàn làm việc và hộc đựng đồ lớn khá tiện ích. Bên cạnh hai chiếc SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography 2019, công ty nhập khẩu tư nhân này còn khui công một cặp Mercedes-AMG G63 đời mới. Trong đó, chiếc xe Mercedes-AMG G63 màu trắng đi kèm nội thất đỏ khá "sexy". Riêng chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 màu xanh Brilliant Blue lại có lý lịch khá đặc biệt, xe mang trên mình bản độ Brabus 800 Widestar rất cá tính và động cơ cũng thuộc diện khủng. Cận cảnh nội thất "ông vua địa hình" Brabus 800 Widestar thứ 2 tại Việt Nam với tông màu cam theo phong cách hãng thời trang Hermes. So với Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn, phiên bản độ của Brabus có ngoại hình sắc sảo hơn và khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép cũng được "thông nòng". Trên phiên bản Brabus 800 Widestar, xe có công suất cực đại tăng thêm 212 mã lực, lên mức 789 "con ngựa" tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn đạt mức 1.000 Nm, tăng 150 Nm tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút. Video: Thiên Đường xe SUV hạng sang cỡ lớn (Nguồn Johnny).

Khá bất ngờ là càng về gần cuối năm 2019, số lượng siêu xe và SUV hạng sang được mở công tại Việt Nam khá nhiều. Đỉnh điểm là có đến 4 chiếc xe SUV hạng sang tiền tỷ được mở công trong sáng ngày 27/12/2019. Trước đó một tuần là cặp đôi siêu xe mui trần Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster và McLaren 720S Spider. 4 chiếc xe SUV hạng sang này chia đều cho Mercedes-AMG G63 đời mới và Range Rover SVAutobiography 2019, mỗi dòng xe đều có hai chiếc. Tổng giá trị cho lô hàng này được dự đoán không dưới 60 tỷ đồng. Range Rover SVAutobiography 2019 chính là phiên bản sang và đắt đỏ nhất của hãng xe LandRover tại thị trường Việt Nam. Mức giá xe Range Rover SVAutobiography 2019 tại Việt Nam có thể hơn 17,5 tỷ đồng. Thiết kế của Range Rover SVAutobiography 2019 so với đời cũ có sự khác biệt ở đèn pha Full LED, đèn hậu cũng được thiết kế lại. Khá đáng tiếc là Range Rover SVAutobiography 2019 sử dụng ống xả vuông vức thay cho cặp ống xả tròn ở đời cũ. Dòng chữ Range Rover phía trước đầu xe cũng không được dập chìm. Ngoại hình của Range Rover SVAutobiography 2019 so với các phiên bản Range Rover đời 2018 đang có mặt tại Việt Nam có sự khác biệt ở logo SVAutobiography phía đuôi xe, ở giữa hai cửa xe là logo Special Vehicle. Mỗi chiếc xe có thêm cặp ly khắc dòng chữ SVAutobiography. Thuộc phiên bản bốn chỗ ngồi, vì thế, hai chiếc Range Rover SVAutobiography 2019 mới về Việt Nam có hàng ghế sau độc lập, thương gia với bệ đỡ chân kèm chức năng sưởi và điều chỉnh 22 hướng khác nhau. Bên trong khoang lái của Range Rover SVAutobiography 2019 còn có các trang bị nổi bật như hệ thống giải trí InControl Touch Pro Duo sử dụng 2 màn hình cảm ứng 10 inch trên bảng điều khiển trung tâm. Hàng ghế sau có thêm 2 màn hình giải trí, đồng hồ Zenith, bàn làm việc và hộc đựng đồ lớn khá tiện ích. Bên cạnh hai chiếc SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography 2019, công ty nhập khẩu tư nhân này còn khui công một cặp Mercedes-AMG G63 đời mới. Trong đó, chiếc xe Mercedes-AMG G63 màu trắng đi kèm nội thất đỏ khá "sexy". Riêng chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 màu xanh Brilliant Blue lại có lý lịch khá đặc biệt, xe mang trên mình bản độ Brabus 800 Widestar rất cá tính và động cơ cũng thuộc diện khủng. Cận cảnh nội thất "ông vua địa hình" Brabus 800 Widestar thứ 2 tại Việt Nam với tông màu cam theo phong cách hãng thời trang Hermes. So với Mercedes-AMG G63 tiêu chuẩn, phiên bản độ của Brabus có ngoại hình sắc sảo hơn và khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép cũng được "thông nòng". Trên phiên bản Brabus 800 Widestar, xe có công suất cực đại tăng thêm 212 mã lực, lên mức 789 "con ngựa" tại vòng tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn đạt mức 1.000 Nm, tăng 150 Nm tại vòng tua máy 3.600 vòng/phút. Video: Thiên Đường xe SUV hạng sang cỡ lớn (Nguồn Johnny).