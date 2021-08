Đại dịch COVID-19 bùng phát, doanh số xe máy Honda giảm mạnh

Hôm nay, 10/8/2021, Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức công bố kết quả mảng kinh doanh xe máy Honda trong tháng 7/2021 vừa qua với con số không mấy khả quan. Được biết, đây là tháng thứ 3 liên tiếp doanh số xe máy theo tháng của HVN sụt giảm mạnh.

Theo đó, Honda Việt Nam ghi nhận doanh số 115.598 xe máy bán ra trong tháng 7, giảm 34.255 xe so với doanh số 149.853 xe của tháng 6/2021. Doanh số này cho thấy mức giảm 22,9% so với tháng trước và 40,9% so với cùng kỳ năm 2020.