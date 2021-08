Wuling Hongguang Mini EV siêu rẻ bị Chery QQ "nhái" tại Trung Quốc

Wuling Hongguang Mini EV siêu rẻ là mẫu ôtô điện đã được tung ra thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 7 năm ngoái. Nhờ giá bán dao động từ 29.800 - 38.800 Nhân dân tệ (khoảng 106 - 138 triệu đồng), mẫu xe Trung Quốc do liên doanh của tập đoàn General Motors, công ty SAIC và Wuling Motors sản xuất đã nhanh chóng thành công vang dội trên thị trường. Thậm chí, Wuling Hongguang Mini EV cỡ nhỏ hiện còn là mẫu ôtô điện bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc, vượt mặt Tesla Model 3. Trong tháng 7/2021 vừa qua, đã có 30.706 chiếc Wuling Hongguang Mini EV bán ra tại Trung Quốc trong khi con số tương ứng của Tesla Model 3 chỉ là 6.601 chiếc. Có lẽ vì thấy Wuling Hongguang Mini EV quá thành công nên hãng ôtô Trung Quốc Chery đã quyết định "nhái" thiết kế của mẫu xe này. Hình ảnh trong tài liệu đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp của mẫu xe Chery QQ Ice Cream 2021 mới đã cho thấy điều đó. Đây là những hình ảnh do hãng Chery nộp cho Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin của Trung Quốc. Trong những năm qua, việc một số hãng ôtô Trung Quốc "nhái" thiết kế của các mẫu xe nổi tiếng trên thế giới như Porsche Macan hay Range Rover Evoque đã không còn là chuyện lạ. Thế nhưng, hiếm có hãng ôtô Trung Quốc nào lại sao chép thiết kế của một mẫu xe nội địa như trường hợp của Chery. Không chỉ tương đồng trong thiết kế ngoại thất, Chery QQ Ice Cream còn sở hữu kích thước gần như ngang ngửa với Wuling Hongguang Mini EV. Cụ thể, Chery QQ Ice Cream có chiều dài 2.980 mm, chiều cao 1.640 mm, chiều rộng 1.500 mm và chiều dài cơ sở 1.960 mm. Những con số tương ứng của Wuling Hongguang Mini EV là 2.920 mm, 1.620 mm, 1.490 mm và 1.940 mm. Có thể thấy, Chery QQ Ice Cream có kích thước chỉ nhỉnh hơn Wuling Hongguang Mini EV vài cm. Tuy nhiên, Chery QQ Ice Cream lại nặng hơn với trọng lượng 743 kg trong khi con số tương ứng của Wuling Hongguang Mini EV là 665 kg. Nguyên nhân có thể là do Chery QQ Ice Cream dùng mô-tơ điện mạnh hơn. Cung cấp sức mạnh cho Chery QQ Ice Cream là mô-tơ điện có công suất tối đa 20 kW (28 mã lực), nằm trên cầu sau. Trong khi đó, Wuling Hongguang Mini EV dùng mô-tơ điện mạnh 13 kW (17 mã lực). Ngay cả vành và lốp của Chery QQ Ice Cream cũng có kích thước giống hệt Wuling Hongguang Mini EV. Theo đó, cả hai mẫu xe này đều dùng vành 12 inch và lốp 145/70 R12. Bên trong Chery QQ Ice Cream là không gian nội thất 4 chỗ ngồi giống với Wuling Hongguang Mini EV. Vì kích thước nhỏ nên Chery QQ Ice Cream không có khoang hành lý. Muốn chở đồ, người dùng phải gập 2 ghế sau xuống. Điều này hoàn toàn giống với công thức được áp dụng cho Wuling Hongguang Mini EV. Hiện chưa rõ giá xe Chery QQ Ice Cream 2021 tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, với việc "sinh sau đẻ muộn", Chery QQ Ice Cream nếu muốn cạnh tranh với Wuling Hongguang Mini EV thì có lẽ phải đi kèm giá bán rẻ hơn nữa để thu hút người tiêu dùng tại thị trường tỷ dân này. Video: Wuling Hongguang Mini EV siêu rẻ cháy hàng tại Trung Quốc.

