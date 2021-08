Nissan Patrol Nismo từ 2,4 tỷ đồng, “đối thủ” Toyota Land Cruiser

Nissan Patrol Nismo 2021 mới là phiên bản thể thao được phát triển bởi nhánh chuyên phát triển xe thể thao của Nissan – Nissan Motorsports. Nissan Patrol phiên bản Nismo 2021 đã được giới thiệu tại hội chợ triển lãm thế giới được tổ chức ở Dubai hồi năm ngoái. Mẫu xe SUV Nissan Patrol 2021 phiên bản Nismo nhắm đến các khách hàng ưa thích xe SUV cỡ lớn ở Trung Đông, đặc biệt là các khách hàng yêu thích các sản phẩm được phát triển bởi Nismo. So với phiên bản Patrol thông thường, phiên bản Patrol Nismo 2021 sở hữu ngoại thất hầm hố hơn với bộ bodykit thể thao do Nismo thiết kế. Phần đầu xe được trang bị cản trước và lưới tản nhiệt được thiết kế lại, tích hợp thêm các khe hút gió tạo nên phong cách mạnh mẽ, thu hút người nhìn. Chưa hết, cản sau của chiếc SUV này còn được Nismo mạnh tay trang bị thêm bộ khuếch tán thể thao, tích hợp thêm đèn phanh LED kiểu xe đua F1. Đi kèm với bộ ống xả thể thao và có cánh gió lớn hơn. Tổng thể chiếc Patrol Nismo 2021 thêm chất chơi hơn với “dàn chân” lắp bộ mâm kích thước lên đến 22 inch sơn 2 tông màu đẹp mắt. Nissan Patrol Nismo 2021 sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 5.6L hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 428 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Đáng chú ý, phiên bản này còn được trang bị giảm xóc hàng hiệu do hãng Bilstein phát triển, giúp cải thiện khả năng xử lý cho chiếc SUV to lớn và nặng ký. Bước vào khoang nội thất, Patrol Nismo 2021 không có nhiều thay đổi so với phiên bản thông thường. Tuy nhiên cabin khác biệt hơn khi sử dụng vật liệu như Da và da lộn Alcantara, trang trí sợi carbon, vô lăng có dấu vạch đỏ ở vị trí 12h như xe đua, đồng hồ hỗ trợ lái trang trí màu đỏ. Xe đi kèm với nhiều tiện ích, các tính năng giải trí và kết nối khác như: sạc điện thoại không dây, ổ cắm USB, kết nối với Apple CarPlay… Về “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái, Patrol Nismo 2021 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn và hỗ trợ lái như: phanh tự động khẩn cấp với tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước, đèn pha hỗ trợ tùm tia sáng cao và gương chiếu hậu thông minh. Tại Trung Đông, giá xe Nissan Patrol Nismo 2021 từ 385.000 AED (khoảng 2,4 tỷ đồng). Trên thị trường, Patrol Nismo 2021 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser GR-S 2022. Mặc dù hai mẫu xe này có sự chênh lệch về đời xe, khi Patrol đang ở bản nâng cấp facelift cuối đời, còn đối thủ đồng hương đã bước sang một thế hệ hoàn toàn mới. Nhìn chung, Nissan Patrol Nismo 2021 là lựa chọn chơi SUV mang phong cách thể thao, nội thất rộng rãi và vận hành mạnh mẽ cho “đại gia” Việt ưa thích xe SUV cỡ lớn. So với hai anh em Land Cruiser và LX 570, thì Patrol và QX80 khá kén khách, ít được ưa chuộng ở Việt Nam. Video: Giới thiệu SUV cỡ lớn Nissan Patrol Nismo 2021 mới.

