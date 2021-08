Cybertank 300 Trung Quốc "nhái" Mercedes G-Class chỉ 1 tỷ đồng

Sau khi ra mắt tại triển lãm Thượng Hải vào tháng 4 vừa qua, cuối cùng thì phiên bản sản xuất của mẫu concept Cybertank 300 đã chính thức ra mắt với ngoại hình bắt như như bản sản xuất. Theo đó, Cybertank 300 2021 mới sẽ được bán ra thị trường theo diện xe giới hạn với số lượng xuất xưởng chỉ 3.000 xe. So với phiên bản concept ra mắt vào hồi tháng 4, bản sản xuất của SUV offroad Cybertank 300 mới có ngoại hình gần như giống hoàn toàn, dù vậy xe vẫn có một số điểm khác nhằm tăng tính thực dụng như cản sốc dưới, ốp chắn bùn và màu của huy hiệu T ở đầu xe. Chiếc Cybertank 300 mang thiết kế đặc trưng của Châu Âu, mang dáng dấp vuông vắn khá giống với SUV offroad Mercedes-Benz G-Class được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên hãng xe Trung Quốc đã cải tiến đôi chút đường nét thiết kế khi bo tròn hơn các chi tiết của xe. Toàn bộ dàn body-kit của xe bao gồm cản sốc trước và sau lớn, hệ thống khe thông gió và hốc hút gió kích thước lớn, hệ thống chiếu sáng full LED có tạo hình ấn tượng, nắp capô gồ cao đi kèm hốc hút gió giả. Cuối cùng, nổi bật trên màu sắc ngoại thất của xe chính là các chi tiết điểm nhấn màu vàng neon đẹp mắt. Phần mui xe cũng có thiết kế nâng cao và tích hợp thêm cánh gió. Các chi tiết đáng chú ý khác trên Cybertank 300 có thể kể đến nẹp hông xe, bộ mâm hợp kim 21 inch, hộc để bánh dự phòng hình vuông. Hệ thống treo của xe cũng được nâng cao 20mm nhằm tương thích với giảm chấn thủy lực và lò xo giảm xóc mới. Bước vào khoang lái, Cybertank 300 gây ấn tượng với nội thất màu trắng sáng cùng các chi tiết điểm nhấn màu xám và vàng neon. Phong cách thiết kế này của Cybertank 300 được thừa hưởng từ chiếc Tank 300 nguyên bản, nhưng Cybertank 300 đã được bổ sung thêm nhiều chất liệu và chi tiết cao cấp hơn. Hơi đáng tiếc là dù có giá bán cao hơn nhưng Great Wall Cybertank 300 lại vẫn sử dụng động cơ tương tự như mẫu Tank cũ. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ 2.0L tăng áp turbo, sản sinh công suất 227 mã lực và mômen xoắn cực đại 387 Nm. Toàn bộ sức mạnh này sẽ được truyền đến cả 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Theo thông tin do hãng xe Trung Quốc Great Wall công bố, mẫu Cybertank 300 được phát triển dựa trên mẫu SUV offroad Tank vốn có giá 195.800 - 230.000 NDT (686 - 806 triệu đồng). So với mẫu Tank, giá xe Cybertank 300 2021 sẽ đắt hơn khá nhiều, ở mức 308.000 NDT (tương đương với khoảng 1 tỷ đồng). Được biết, Tank là thương hiệu xe mới của hãng Great Wall. Ban đầu, Great Wall dự định bán ra Tank dưới thương hiệu WEY, tuy nhiên sau khi Tank chính thức ra mắt, người dùng tại Trung Quốc đã vô cùng phấn khích với dòng xe này, khiến Great Wall quyết định biến Tank thành một thương hiệu riêng. Trong tương lai, Tank sẽ tiếp tục bán ra nhiều mẫu xe mới, bao gồm một vài mẫu SUV và thậm chí là cả sedan Video: Giới thiệu xe SUV Cybertank 300 2021 mới.

