Cummins bị phạt 2 tỷ USD vì gian lận khí thải dòng xe bán tải Ram. 

Vừa qua, nhà sản xuất động cơ Cummins đã chấp nhận nộp phạt khoản tiền 1,675 tỷ USD (tương đương 41.045 tỷ đồng) do lắp đặt thiết bị gian lận khí thải bán tải Ram trên hàng trăm nghìn động cơ diesel, nhằm giúp cho chúng vượt qua các quy định giới hạn khí thải tại Mỹ và từ đó được đưa vào các mẫu xe hoàn chỉnh để bán ra thị trường.

Đây là mức phạt dân sự lớn nhất trong lịch sử từng được ban hành theo Đạo luật không khí sạch (Clean Air Act) và là mức phạt liên quan đến vấn đề môi trường lớn thứ hai từng được áp dụng tại Mỹ, xếp sau con số 14,7 tỷ USD (tương đương 360.223 tỷ đồng) mà Volkswagen từng nộp phạt vào năm 2019.

Thiết bị này có khả năng can thiệp vào các biện pháp kiểm soát khí thải trên động cơ như cảm biến và các vi mạch điện tử có liên quan. Khi nhận thấy xe đang vận hành ở trạng thái thử nghiệm của các cơ quan chuyên trách, thiết bị sẽ điều chỉnh để lượng khí thải ít đi, phù hợp với quy định. Còn khi xe đã bán ra thị trường và được sử dụng bình thường, hoàn toàn không có sự can thiệp nào nên động cơ thải ra lượng khí nitơ-oxit (NOx) lớn hơn rất nhiều so với lúc thử nghiệm.