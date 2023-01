"Khủng long" Ram 1500 Revolution BEV sẽ tự đi theo chủ như cún cưng

Đối thủ được chờ đợi từ lâu của Ford F-150 Lightning và Rivian R1-T, mẫu xe Ram Revolution 1500 BEV Concept mới được công bố tại CES 2023 ở Las Vegas, Mỹ đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của khách hàng tham dự. Chiếc xe bán tải Ram 1500 Revolution BEV này không chỉ có hệ thống truyền động điện thú vị mà còn được trang bị các tính năng tương lai bao gồm màn hình gắn trên vô lăng, màn hình bảng điều khiển có thể tháo rời và khả năng tự lái giúp cho chiếc xe bán tải điện có thể lăn bánh phía sau bạn, chẳng khác gì một chú chó cưng. Ram đã để lại một số khoảng trống lớn trong thông số kỹ thuật chi tiết của hệ thống truyền động được công bố, chỉ nói rằng Revolution chạy trên nền tảng Stellantis STLA Frame mới, có hệ dẫn động tất cả các bánh nhờ thiết lập 2 động cơ, hệ thống treo khí nén với nhiều mức điều chỉnh chiều cao và hệ thống lái bốn bánh với 15 độ của khớp nối bánh sau. Hãng cũng cho biết rằng hệ thống 800 volt của Ram Revolution 1500 BEV Concept có thể sạc với công suất lên tới 350 kW, cho phép xe tăng thêm phạm vi hoạt động 161 km chỉ trong 10 phút, trong khi đó, bộ sạc rô-bốt cảm ứng có sẵn được thiết kế để sử dụng tại nhà, tự di chuyển vào vị trí tự động để nạp pin với tốc độ chậm hơn. Do được xây dựng trên nền tảng khung STLA nên nhiều khả năng Ram Revolution 1500 BEV Concept có thể di chuyển được quãng đường 800 km cho 1 lần sạc đầy pin. Đáng buồn là các thông số quyền lực nhất của chiếc xe Ram 1500 Revolution BEV chạy điện lại không được công bố, vì thế, bạn sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để biết chính xác có bao nhiêu con ngựa dưới nắp capô của mẫu sản xuất đại trà dự kiến vào năm tới, nhưng ít nhất bây giờ chúng ta đã biết rõ chiếc xe bán tải điện này sẽ trông như thế nào. Những hình ảnh trước đây đã cho biết về họa tiết đèn pha LED hình phuộc điều chỉnh, huy hiệu được chiếu sáng và những nếp gấp mạnh mẽ trên chắn bùn, nhưng những hình ảnh đầy đủ về ngoại thất cho thấy một chiếc bán tải có hình dáng thể thao hơn và ít khối hơn so với các đối thủ Ford và Rivian của nó. Eo thon, đường cửa sổ nhô cao và cột C góc cạnh kết hợp với vòm trước và sau loe ra khiến Revolution trở thành một chiếc xe bán tải trông thực sự thể thao. Dù bạn nghĩ về hình dáng như thế nào, nó chắc chắn có một số chi tiết hiện đại, gọn gàng, bao gồm tay nắm cửa phẳng và nắp trung tâm bánh xe có tên Ram luôn nằm ngang, giống như logo chữ R kép trên vành xe Rolls-Royce thẳng đứng dù xe có chạy 10 km/h hay 180km/h. Nhưng quan trọng hơn, Ram nói rằng các động cơ điện nhỏ gọn cho phép các nhà thiết kế dịch chuyển cabin về phía trước và tăng thêm 102 mm so với các xe tải đốt trong ngày nay, trong khi vẫn giữ nguyên chiều dài của xe. Điểm sáng của Ram Revolution 1500 BEV Concept chính là đèn pha LED và đèn hậu LED thiết kế đầy ma mị, thùng xe có thêm khoang chứa đồ 2 bên hông, ngoài ra, cửa thùng xe khi mở ra sẽ kết hợp với sàn xe được kéo dài ra thêm trông giống như 1 sofa hiện đại. Tuy nhiên, điểm làm nên sự ấn tượng chính là bản xe ý tưởng có kiểu cửa mở ngược, loại bỏ trụ B cho cái nhìn rất thoáng về nội thất có thể sắp xếp được 6 chỗ. Không gian bổ sung đó, cộng với cửa tự sát phía sau và không có cột B, sẽ giúp nội thất của Ram cảm thấy rộng rãi hơn khi bạn leo lên và xuống, nếu bạn cần chở thêm người, có hai ghế "sơ cua" trang bị cho khoang giữa được hỗ trợ điện. Chiếc xe này có thể chở các vật mỏng cao tới 5,5 m khi đóng cửa sau. Hệ thống đường ray “Ram Track” được trang bị để cung cấp các vị trí cài đặt ghế phù hợp hoặc làm điểm tựa để cài đồ đạc khi các ghế được gập hết xuống. Phần dưới của hai màn hình thông tin giải trí 14,2 inch có thể được tháo rời và sử dụng như một chiếc máy tính bảng. Vô-lăng có thể thu gọn và chứa các nút điều khiển điện dung, trong số đó có các chức năng dành cho màn hình hiển thị thực tế tăng cường và các tính năng AI tiên tiến. Một số tính năng đó bao gồm điều khiển bằng giọng nói để ra lệnh cho trợ lý ảo, lập kế hoạch chuyến đi thông minh và chế độ cabin đặc biệt tự động thay đổi vị trí ghế ngồi, ánh sáng, âm thanh và các chức năng khác chỉ bằng một nút nhấn. Gương chiếu hậu kỹ thuật số thay thế các gương lớn hơn và khi lùi, Ram Revolution có thể hiển thị toàn cảnh phía sau bằng cách ghép các camera khác nhau được đặt xung quanh xe. Ngoài ra còn có chế độ bóng tối cho phép chiếc xe bán tải từ từ đi theo người lái xe đang đi phía trước nó . Do đó, Cuộc cách mạng Ram bao gồm các hệ thống tự trị có khả năng cấp độ 3. Video: Giới thiệu bán tải Ram 1500 Revolution BEV Concept.

