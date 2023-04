Diện kiến bán tải "khủng long" điện Ram 1500 REV 2024

Ở trạng thái tiêu chuẩn, Ram 1500 REV 2024 mới sẽ được trang bị bộ pin có dung lượng 229 kWh, cho phép xe đi được tối đa 500 dặm (805 km) trong một lần sạc. Kiến trúc điện 800-volt và khả năng hỗ trợ sạc nhanh bằng điện DC 350 kW sẽ giúp xe chỉ cần 10 phút để nạp đủ năng lượng đi được 110 dặm (177 km). Ram 1500 REV 2024 chạy điện có chế độ tối ưu kéo rơ-moóc với sức kéo tối đa lên đến 6.350 kg, khiến cho quãng đường di chuyển tối đa có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 250 dặm (402 km). Ngoài ra, hãng dự định sẽ còn giới thiệu thêm phiên bản trang bị pin Ram 1500 REV XR lớn hơn để đi được xa hơn. Các mô-đun truyền động điện bên trong xe bao gồm mô-tơ, hộp số và biến tần. Các mô-tơ có công suất 335 mã lực (250 kW) được lắp đặt ở cả bánh trước và bánh sau, đem lại tổng công suất 654 mã lực (448 kW) và mô-men xoắn cực đại 840 Nm, cho phép xe tăng tốc 0 - 100 km/h trong vòng 4,4 giây. Trong danh mục xe bán tải Ram hiện nay, chỉ duy nhất bản TRX là mạnh hơn Ram 1500 REV 2024 vì được trang bị động cơ V8 6.2L có công suất 702 mã lực (523 kW) và mô-men xoắn cực đại 880 Nm. Tuy nhiên nếu so với các đối thủ đến từ hãng khác chẳng hạn như Chevrolet Silverado EV có thông số 754 mã lực (562 kW) và mô-men xoắn cực đại 1.063 Nm, thì Ram 1500 REV 2024 vẫn phần nào thua thiệt đôi chút. Xe cũng hỗ trợ đầy đủ tính năng sạc lại điện cho các thiết bị ngoại vi hoặc gánh bớt một phần lưới điện gia đình. Bộ cấp điện tiêu chuẩn gắn trong thùng sau có công suất 7,2 kW đủ để cung cấp năng lượng cho nhiều vật dụng, từ đèn cho đến TV. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn lắp thêm một bộ cấp điện khác ở trong nắp ca-pô trước, với công suất 3,6 kW. Hệ thống treo khí nén cung cấp 5 thiết lập gồm Entry/Exit, Aero, Normal, Off-Road 1, và Off-Road 2. Trong đó, 2 thiết lập đầu hạ thấp gầm xe so với tiêu chuẩn để phục vụ việc ra/vào xe dễ hơn và tăng hiệu quả khí động học khi chạy nhanh. Các thiết lập Off-Road sẽ nâng cao khoảng sáng gầm để đi địa hình khó. Ram cũng cho biết xe sẽ lội nước sâu 610 mm. Bên trong phiên bản thuần điện của Ram 1500 là không gian nội thất chỉ đủ để bố trí 2 hàng ghế, không có chỗ cho hàng ghế thứ 3 như bản concept. Bù lại, xe sở hữu nhiều trang bị hiện đại như hệ thống 3 màn hình gồm bảng đồng hồ 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch và màn hình 10,25 ở ghế phụ phía trước. Một số tùy chọn cũng đáng chú ý như HUD 10 inch và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Ngoại hình Ram 1500 REV 2024 giờ đây vẫn chủ yếu giống như phiên bản Ram 1500 chạy động cơ đốt trong truyền thống, thiếu đi nét đột phá như các đối thủ Ford F-150 Lightning hay Chevrolet Silverado EV. Kiểu dáng tổng thể được giữ nguyên và chỉ tạo ra khác biệt ở các thành phần riêng lẻ để phần nào gợi nhớ đến bản concept. So với phiên bản dùng động cơ đốt trong, Ram 1500 REV 2024 có những chi tiết thiết kế riêng như đèn pha LED, lưới tản nhiệt, bộ vành và đèn hậu... Xe điện của Ram cũng có phần cốp trước, tương tự các mẫu xe điện hiện có trên thị trường, có khả năng chống chịu các điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ở phía sau, Ram 1500 REV 2024 có những khác biệt so với phiên bản máy xăng như đèn hậu hình chữ "L", ăn sâu vào bên trong cửa thùng hàng. Hình ảnh chính thức cho thấy đây là mẫu bán tải cabin kép, tuy nhiên phần thùng hàng không đạt được đến mức dài như bản concept, thậm chí có thể xem là khá ngắn nếu xét theo tiêu chuẩn chung về xe bán tải cỡ lớn của Mỹ. Hiện tập đoàn Stellantis đã bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu xe bán tải thuần điện này. Xe sẽ bắt đầu được sản xuất và bán ra thị trường vào cuối năm 2024. Tại Mỹ, giá xe Ram 1500 REV 2024 chưa được công bố nhưng dự kiến có 5 cấu hình là Tradesman, Big Horn/Lone Star, Laramie, Limited, và Tungsten. Video: Giới thiệu bán tải "khủng long" điện Ram 1500 REV 2024

