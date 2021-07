Chưa ra mắt, Toyota Land Cruiser 2022 đã “cháy hàng” tại Việt Nam

Hai tháng sau khi giới đại lý tại Việt Nam đồng loạt mở cọc Toyota Land Cruiser 2022 mới, mới đây theo thông tin từ tư vấn bán hàng lượng đơn đặt hàng từ khách hàng tại showroom của anh đã “quá tải”. Cụ thể, theo thông tin trước đó Toyota Land Cruiser 2022 dự kiến sẽ ra mắt nước ta trong tháng 7 hoặc tháng 8 tới đây nhưng khách muốn đặt mua thế hệ mới của mẫu SUV cỡ lớn này ở thời điểm hiện tại sẽ phải chờ đến tháng 11 hoặc thậm chí là tháng 12 mới có thể nhận xe. Tại một số đại lý, lịch giao Toyota Land Cruiser 2022 cho khách đặt sớm đã kín đến hết tháng 10/2021.

Lượng xe được Toyota Việt Nam phân bổ cho các đại lý sẽ khác nhau tùy địa phương, do đó rất có thể nhưng showroom tại tỉnh sẽ có xe sớm hơn do ít khách đặt hơn. Việc Toyota Land Cruiser 2022 tại Việt Nam gặp hiện tượng “khan hàng” là hoàn toàn có thể dự đoán trước do mẫu xe này sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Nhìn vào đời cũ, lượng xe được đưa về vốn đã không nhiều huống chi Toyota Land Cruiser 2022 còn đang là một cái tên “hot” tại thị trường quốc tế.

Hồi cuối tháng 4/2021 khi mở cọc, tư vấn cho hay Toyota Land Cruiser 2022 sẽ có nhiều trang bị hơn nhưng lại không chênh nhiều về giá bán so với đời cũ.

Ở thế hệ mới, Toyota Land Cruiser được phát triển dựa trên khung gầm TNGA-F mới. Điều này khiến thiết kế ngoại thất của mẫu SUV cỡ lớn này cũng có nhiều thay đổi, vuông vức và cơ bắp hơn. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, Toyota Land Cruiser 2022 bán ra tại Việt Nam sẽ có hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 18 inch, cửa kính 2 lớp.

Nội thất bên trong cũng sẽ có nhiều thay đổi, trong đó nổi bật nhất là màn hình giải trí 12,3 inch đặt nổi có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, bảng đồng hồ vẫn là loại analog nhưng màn hình TFT đi kèm được nâng lên thành loại 7 inch và ngoài ra, xe còn được trang bị cả màn hình hiển thị kính lái dạng HUD. Bên cạnh đó, một số điểm đáng chú ý trên thế hệ mới của Land Cruiser chính là tính năng “đá cốp” rảnh tay, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống chống ồn chủ động.

Nội thất của Toyota Land Cruiser 2022.

Về khả năng vận hành, Toyota Land Cruiser 2022 được trang bị động cơ hoàn toàn mới, là máy xăng V6, dung tích 3.5L, tăng áp kép đi kèm hộp số tự động 10 cấp cho công suất tối đa 415 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 650 Nm.